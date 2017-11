Internacional empata por 2 a 2 com o Luverdense e segue na liderança da Série B

O Internacional se garantiu mais uma vez na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B mesmo sem vencer. Após ficar duas vezes atrás do placar, o time gaúcho foi buscar o empate por 2 a 2 diante do Luverdense, em partida realizada nesta segunda-feira, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT), pela abertura da 34.ª rodada.

O resultado deixou o Internacional com 63 pontos na tabela de classificação, três a mais do que o América-MG, que tem duas vitórias a menos (18 a 16). Mas nos últimos três jogos, o time gaúcho disputou nove pontos e só ganhou dois - antes perdeu para o Ceará, por 1 a 0, e empatou sem gols com o CRB.

O Luverdense, com 40 pontos, subiu para a 13.ª colocação, mas ainda pode retornar ao descenso até o término desta rodada, que terá nove jogos nesta terça-feira. Por enquanto, empurrou o CRB para a 17.ª posição.

O primeiro tempo foi intenso e de muitas emoções. Em apenas seis minutos de jogo, os times haviam finalizados 10 vezes. A equipe da casa foi mais eficaz e logo aos 56 segundos abriu o placar. Aderlan partiu em velocidade pela direita e fez o cruzamento. O sistema defensivo gaúcho parou, houve um desvio e a bola ficou com Alfredo, que chutou para o fundo das redes.

A resposta veio no lance seguinte. D'Alessandro lançou para Leandro Damião. O atacante exigiu um milagre do goleiro Diogo Silva. Empolgado, o Luverdense quase fez mais um logo depois. Sérgio Mota viu Danilo Fernandes adiantado e tentou marcar o gol que Pelé não fez do meio de campo. A bola passou muito perto. Antes, William Pottker havia acertado a trave pelos gaúchos.

O jogo continuou aberto. O Internacional se aproveitou e buscou o empate antes do apito final. Aos 33 minutos, William Pottker cruzou na medida para Leandro Damião. O atacante cabeceou com estilo, sem chances para Diogo Silva.

O panorama do segundo tempo seguiu exatamente o mesmo. A partida novamente começou alucinante e o Luverdense precisou de dois minutos para se colocar novamente na frente do marcador. Douglas Baggio pegou o rebote, após bola cruzada dentro da área, e rolou para o meia Marcos Aurélio. O meia acertou um belo chute e fez 2 a 1.

Mas o Internacional respondeu na mesma moeda. Aos seis minutos, Cláudio Winck cruzou para Uendel. O lateral-esquerdo arriscou o chute, mas carimbou na defesa adversária. Na sobra, Leandro Damião chutou de perna direita e fez mais um. Mas já vinha sentindo dores na perna e pediu substituição.

Após o empate, os times tiraram o pé do acelerador, deixando o duelo truncado no meio de campo. O mandante voltou a pressionar no final, mas viu a cobrança de falta de Paulinho parar no travessão de Danilo Fernandes na última boa tentativa do time da casa de tirar três pontos do líder do campeonato.

Na próxima rodada, a 35.ª, o Luverdense visita o Paraná nesta sexta-feira, às 21h30, no estádio Durival Britto, em Curitiba. No sábado, às 16h30, o Internacional recebe o Vila Nova, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

FICHA TÉCNICA

LUVERDENSE 2 x 2 INTERNACIONAL

LUVERDENSE - Diogo Silva; Aderlan, Pablo, William e Paulinho; Ricardo, Marcos Aurélio (Alaor Júnior), Douglas Baggio e Sérgio Mota (Guly); Rafael Ratão (Cléo Silva) e Alfredo. Técnico: Júnior Rocha.

INTERNACIONAL - Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Thales, Danilo Silva e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson, D'Alessandro (Roberson) e Eduardo Sasha (Camilo); William Pottker e Leandro Damião (Nico López). Técnico: Guto Ferreira.

GOLS - Alfredo, aos 56 segundos, e Leandro Damião, aos 33 minutos do primeiro tempo; Marcos Aurélio, aos 2, e Leandro Damião, aos 6 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Sérgio Mota (Luverdense); Claudio Winck, William Pottker e Edenilson (Internacional).

ÁRBITRO - Claudio Francisco Lima e Silva (SE).

RENDA - R$ 408.440,00.

PÚBLICO - 4.543 pagantes.

LOCAL - Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT).