Internacional bate Oeste, afasta a crise e entra provisoriamente no G4 da Série B

Com gols de Eduardo Sasha e Uendel, o Internacional venceu o Oeste pelo placar de 2 a 0 e entrou provisoriamente no G4 - a zona de acesso - do Campeonato Brasileiro da Série B, em partida realizada nesta terça-feira, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 17.ª rodada. Um alívio para o técnico Guto Ferreira, que estava ameaçado caso não acabasse com a crise no clube com uma vitória.

Com o resultado, o time gaúcho se recuperou da derrota para o Vila Nova e assume provisoriamente a quarta colocação com 27 pontos, a três do líder América-MG, que entra em campo nesta sexta-feira. Já o Oeste segue no meio da tabela de classificação, em 10.º lugar, com 23 pontos.

O Internacional fez por merecer a vitória no duelo contra o Oeste. O time gaúcho dominou do início ao fim e foi premiado com o primeiro gol aos 44 minutos. Fabinho buscou a jogada pela direita e viu a bola sobrar para Nico López. O atacante uruguaio colocou a bola na cabeça de Eduardo Sasha, que testou firme para abrir o marcador no estádio Beira-Rio.

Antes do gol, Rodolfo vinha sendo o nome da partida. O goleiro do Oeste fez duas grandes defesas. Na primeira, foi o próprio Eduardo Sasha que acertou um bonito chute de primeira, que parou no camisa 1 da equipe de Barueri (SP). Ele voltou a brilhar logo depois ao segurar uma tentativa de calcanhar do próprio atacante do Internacional.

O clima esquentou no segundo tempo. Logo de cara, D´Alessandro se estranhou com Lídio, chegaram a ficar muito próximos, mas o árbitro foi logo os separando. A tensão no Oeste, no entanto, era maior. O próprio Lídio discutiu com o companheiro Leandro Amaro, o que fez com que o técnico Roberto Cavalo ameaçasse tirar a dupla de campo, mas acabou desistindo.

De volta ao jogo, o Internacional colocou a bola no chão e ampliou aos 23 minutos. Nico López tentou por cobertura, mas parou na dividida com Rodolfo. Na sobra, Uendel mandou no travessão. A bola ainda ficou viva dentro da área e acabou no pé do lateral-esquerdo, que soltou a bomba para fazer 2 a 0.

Após o gol, o time gaúcho tirou o pé do acelerador e se fechou para segurar o resultado. O Oeste tentou diminuir com Gabriel Vasconcelos, que saiu de frente para o goleiro Danilo Fernandes, mas mandou pela linha de fundo.

Na próxima rodada, a 18.ª, o Oeste enfrenta o ABC na próxima terça-feira, às 20h30, na Arena Barueri, em Barueri. No mesmo dia, às 21h30, o Internacional recebe o Goiás no estádio beira-rio.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 2 x 0 OESTE

INTERNACIONAL - Danilo Fernandes; Fabinho (Junio), Danilo Silva (Léo Ortiz), Klaus e Uendel; Charles, Edenílson e D´Alessandro; Eduardo Sasha (Felipe Gutiérrez), Nico López e William Pottker. Técnico: Guto Ferreira.

OESTE - Rodolfo; Willian Cordeiro, Rodrigo Sam, Leandro Amaro e Velicka (Daniel Borges)(Henrique); Lídio, Betinho e Mazinho; Danielzinho, Jheimy (Alexandro) e Gabriel Vasconcelos. Técnico: Roberto Cavalo.

GOLS - Eduardo Sasha, aos 44 minutos do primeiro tempo; Uendel, aos 23 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Danilo Silva, D´Alessandro e Nico López (Internacional); Alexsandro, Rodrigo Sam, Daniel Borges, Lidio e Velicka (Oeste).

ÁRBITRO - Cláudio Francisco Lima e Silva (SE).

RENDA - R$ 268.348,00.

PÚBLICO - 18.357 pagantes.

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

