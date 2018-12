Internacional anuncia a renovação do contrato de Odair Hellmann até o fim de 2019

A diretoria do Internacional anunciou neste domingo a renovação de contrato com o técnico Odair Hellmann, que vai continuar no comando do time gaúcho até 31 de dezembro de 2019.

Odair dirigiu o time em toda a temporada, com 57 jogos disputados. Foram 29 vitórias, 16 empates e 12 derrotas, totalizando um aproveitamento de 60,3%. Vindo da Série B, o Inter terminou o Brasileiro na terceira posição, com vaga direto para a fase de grupos da Libertadores. O time só ficou atrás de Palmeiras, Flamengo e à frente do rival Grêmio, para quem perdeu o Campeonato Gaúcho.

Formado como atleta e treinador desde as categorias de base do Internacional, Odair Hellmann soma 20 anos no clube. Até chegar ao posto de técnico do time principal, o treinador fez parte das avaliações técnicas, em 2009. Depois foi auxiliar das categorias de base e, em 2013 passou a integrar a comissão permanente da equipe profissional.

"Fico muito honrado com a continuidade do trabalho e por seguir construindo minha história dentro de um clube do tamanho do Inter. Meu agradecimento à direção, aos atletas e aos profissionais do clube, pois só tivemos um bom 2018 pelo trabalho de todos", disse o treinador.

Odair pediu a ajuda da torcida para enfrentar os obstáculos do próximo ano. "Teremos grandes desafios em 2019 e, como foi nesta temporada, ter o torcedor ao nosso lado fará a diferença novamente. Não faltará empenho, trabalho e muita dedicação nossa para termos uma grande temporada", destacou o treinador.

A direção do Internacional também confirmou a permanência do auxiliar técnico Maurício Dulac.