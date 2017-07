Interessados em participar do Rally dos Sertões devem se inscrever até dia 31 de agosto

Ainda dá tempo de participar da histórica edição de 25 anos do Rally dos Sertões. As inscrições para a principal prova off road do país (e uma das maiores do mundo) se encerram na segunda-feira (31/8). Podem participar carros, motos, UTVs e quadriciclos.

O Rally dos Sertões terá 3.300,06 quilômetros. A largada será em Goiânia (GO), no dia 19 de agosto. A prova passará por Goianésia (GO), Santa Terezinha de Goiás (GO), Aruanã (GO), Barra do Garças (MT), Coxim (MS), Aquidauana (MS) e chegará a Bonito (MS), dia 26.

Informações sobre as inscrições podem ser obtidas no site www.sertoes.com, ou pelo telefone (11) 4191-0133. Nos carros, além da categoria cross country, pelo segundo ano consecutivo será realizada a modalidade regularidade. Nas motos, a categoria CRF 230 é considerada a porta de entrada no Rally dos Sertões, pois tem preço de inscrição diferenciado.

Confira a programação do Rally dos Sertões – 25 anos

16 de agosto (quarta-feira)

Abertura Área de Box no Autódromo Internacional de Goiânia

17 de agosto (quinta-feira)

Vistorias Administrativas e Técnicas no Autódromo Internacional de Goiânia.

18 de agosto (sexta-feira)

Vistorias Administrativas e Técnicas no Autódromo Internacional de Goiânia.

19 de agosto (sábado)

Carreata pelo centro de Goiânia

Prólogo (tomada de tempo)

Distância: 6 quilômetros

Local: Cidade Alpha Goiás (o empreendimento Alphaville fica em uma área com 7,93 milhões de metros quadrados na região de Senador Canedo, próximo a Goiânia)

Corrida Insana de 5 quilômetros, com infláveis gigantes

(Autódromo Internacional de Goiânia)

Largada promocional no Autódromo de Goiânia

1ª Etapa – 20 de agosto (domingo)

Goiânia (GO) – Goianésia (GO)

DI (Deslocamento inicial) – 221,87 km

TE (Trecho especial cronometrado) – 306,82 km

DF (Deslocamento final) – 151,79 km

Total do dia: 680,48 km

2ª Etapa – 21 de agosto (segunda-feira)

Goianésia (GO) – Santa Terezinha de Goiás (GO)

(Etapa Maratona – pilotos não podem contar com a ajuda de mecânicos e equipes)

DI – 78 km

TE – 248 km

DF – 0 km

Total do dia: 326 km

3ª Etapa – 22 de agosto (terça-feira)

Santa Terezinha de Goiás (GO) – Aruanã (GO)

DI – 0 km

TE – 297,06km

DF – 9 km

Total do dia: 306,06 km

4ª Etapa – 23 de agosto (quarta-feira)

Aruanã (GO) – Barra do Garça (MT)

DI – 102,4 km

TE – 273,20 km

DF – 95,68 km

Total do dia: 471,28 km

5ª Etapa – 24 de agosto (quinta-feira)

Barra do Garças (MT) – Coxim (MS)

DI – 13,85 km

TE – 438,86 km

DF – 213,30 km

Total do dia: 666,01 km

6ª Etapa – 25 de agosto (sexta-feira)

Coxim (MS) – Aquidauana (MS)

DI – 59,82 km

TE – 194,91 km

DF – 174,72 km

Total do dia: 429,45 km

7ª Etapa – 26 de agosto (sábado)

Aquidauana (MS) – Bonito (MS)

DI – 128,62 km

TE – 240,45 km

DF – 51,71 km

Total do dia: 420,78 km

Total da prova: 3.300,06 km

Total de trechos especiais cronometrados: 1.999,52 km

O Rally dos Sertões tem patrocínio de Honda, Mitsubishi, Divino Fogão e Caixa. Apoio institucional do Governo do Estado de Goiás, Governo do Estado do Mato Grosso do Sul e Prefeitura Municipal de Bonito. Apoio de Pirelli, Cidade Alpha e Truckvan. Supervisão da CBM (Confederação Brasileira de Motociclismo) e CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo).

