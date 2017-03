Inter volta a atropelar Sampaio Corrêa e avança fácil na Copa do Brasil

Depois de já ter atropelado no jogo de ida da terceira fase, há uma semana, em São Luís (MA), onde goleou por 4 a 1, com dois de Carlos e um de D'Alessandro, o Inter voltou a vencer o Sampaio Corrêa com facilidade nesta quarta-feira, no Beira-Rio, ao superar o adversário por 3 a 0 para avançar com extrema facilidade à quarta fase da Copa do Brasil.

O resultado deu novo ânimo ao time colorado depois da derrota por 1 a 0 sofrida diante do Juventude, no último domingo, em Caxias do Sul, pelo Campeonato Gaúcho. Naquela ocasião, a equipe visitante foi prejudicada pela marcação de um pênalti inexistente que acabou provocando o fim de uma invencibilidade de nove jogos do Inter em todas as competições que vem disputando.

Agora, o Inter espera pela definição de seu próximo adversário na Copa do Brasil, que será determinado em sorteio nesta sexta-feira na CBF. Depois disso, a equipe volta a campo para enfrentar o São-Paulo-RS, sábado, às 19 horas, pela próxima rodada do Campeonato Gaúcho.

Com a vaga virtualmente assegurada para a quarta fase da Copa do Brasil há uma semana por causa da goleada aplicada no duelo de ida, o Inter teve o apoio de apenas

8.964 torcedores no Beira-Rio na noite desta quarta-feira.

Assim, o técnico Antônio Carlos Zago pôde se dar ao luxo de poupar alguns titulares e dar ritmo para alguns reservas, entre eles o atacante Carlos, que abriu o placar para a equipe com um gol aos 41 minutos do primeiro tempo. Fabinho partiu em velocidade pela lateral direita e cruzou para o atacante, no segundo pau, subir entre os defensores e cabecear forte para as redes.

Com a fatura já praticamente liquidada, Zago resolveu sacar Seijas e colocar D'Alessandro para jogar meio tempo. E o segundo gol veio aos 23 minutos. Após belo lançamento de Iago do meio-campo, Carlos recebeu nas costas da zaga e finalizou para abrir 2 a 0 e marcar o seu segundo gol no jogo.

Mesmo já sem objetivos a buscar naquele momento, o Inter ainda fez o terceiro com D'Alessandro, que de longa distância acertou linda cobrança de falta no ângulo direito do goleiro Jean, decretando o placar final do confronto.

