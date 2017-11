Inter supera o Guarani no Beira-Rio, mas fica com vice-campeonato da Série B

O Internacional fez a sua parte na tarde deste sábado ao ganhar do desmotivado Guarani, por 2 a 0, no Beira-Rio, mas não conseguiu o título da Série B do Campeonato Brasileiro devido à vitória do América-MG sobre o CRB, em Belo Horizonte (MG), por 1 a 0, em outro confronto deste sábado pela rodada final da competição. O vice acabou "coroando" uma campanha marcada por altos e baixos do time gaúcho, que teve três treinadores - Antônio Carlos Zago, Guto Ferreira e por último o interino Odair Hellmann em sua trajetória na segunda divisão nacional.

Apesar de ter não conquistado o título, o Internacional alcançou seu principal objetivo - o acesso à elite - ao terminar na vice-liderança, com 71 pontos, dois a menos que o América-MG, com 73. Enquanto isso, o Guarani, que entrou em campo apenas para cumprir tabela, fechou a sua campanha com os mesmos 44 pontos do rebaixado Luverdense e só ficou em 16.º lugar por causa do número de vitórias: 11 contra 10.

Logo aos cinco minutos, o Guarani quase surpreendeu com Richarlyson, que aproveitou cruzamento rasteiro de Bruno Mendes e mandou na rede pelo lado de fora. Depois disso, só deu Internacional. Nico López mandou por cima do gol de fora da área e Victor Cuesta exigiu grande defesa de Vagner em cabeçada após escanteio cobrado por D'Alessandro.

De tanto pressionar, o Internacional abriu o placar aos 16 minutos. William Pottker foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro para Nico López apenas empurrar para as redes. Os donos da casa continuam em cima e ampliaram nove minutos depois.

D'Alessandro cruzou, Camilo ajeitou e Nico López estufou as redes. Este foi seu 18.º gol, sendo que ele foi o principal artilheiro colorado nesta temporada. O Guarani ainda quase diminuiu nos minutos finais, com Baraka e Diego Jussani.

Com uma boa vantagem no placar, o Internacional voltou do intervalo relaxado e viu o Guarani pressionar no início. Luiz Fernando soltou a bomba de fora da área e a bola explodiu no travessão. Depois, Denner recebeu de Richarlyson, invadiu a área e bateu cruzado para grande defesa de Danilo Fernandes.

A vida bugrina ficou ainda mais difícil aos 23 minutos, quando Philipe Maia cometeu falta em Nico López, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. No lance seguinte, Edenilson recebeu de William Pottker e bateu por cima. Depois disso, a partida caiu de ritmo e o Internacional tocou a bola apenas aguardando o apito final do árbitro.

Nas arquibancadas, a torcida ainda aguardava um empate do América, no Independência, em Belo Horizonte, mas isso não aconteceu. Embora o acesso à elite já estivesse assegurado, o vice-campeonato não deixou de ser um frustração aos torcedores colorados.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 2 X 0 GUARANI

INTERNACIONAL - Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Thales, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenilson, D'Alessandro, Camilo (Carlos) e William Pottker (Juan); Nico López (Roberson). Técnico: Odair Hellmann (interino).

GUARANI - Vagner; Bruno Souza, Diego Jussani, Philipe Maia e Salomão; Evandro, Baraka, Denner (Gabriel Leite), Luiz Fernando (Vitor Braga) e Richarlyson (Genilson); Bruno Mendes. Técnico: Lisca.

GOLS - Nico López, aos 16 e aos 25 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Rodolpho Toski Marques (PR/FIFA).

CARTÕES AMARELOS - Rodrigo Dourado, D'Alessandro e Victor Cuesta (Internacional); Luiz Fernando (Guarani).

CARTÃO VERMELHO - Philipe Maia (Guarani).

RENDA - R$ 539.662,00.

PÚBLICO - 26.127 pagantes (30.008 presentes).

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).