Inter sofre 'apagão', leva 4 em 18min e perde para a Fiorentina em jogo de 9 gols

Depois de ter amargado um empate por 2 a 2 com o Milan no clássico do final de semana de Páscoa, quando estava vencendo por 2 a 0 e levou um gol no último lance da partida, a Inter de Milão voltou a vacilar feio, neste sábado, pelo Campeonato Italiano. Após estar vencendo por 2 a 1, sofreu um "apagão" no segundo tempo e levou nada menos do que quatro gols da Fiorentina em um intervalo de 18 minutos e depois foi buscar tardiamente uma reação na qual marcou duas vezes no fim na partida que terminou com vitória por 5 a 4 para o time de Florença, que atuava em casa.

A derrota sofrida como visitante fez a Inter estacionar na sétima posição do Campeonato Italiano, com 56 pontos, e seguir dois atrás do Milan, sexto colocado, que poderá ampliar esta vantagem neste domingo, em casa, contra o Empoli, no complemento desta 33ª rodada da competição.

Na partida que terminou de maneira maluca neste sábado, pois foram marcados seis gols em um intervalo de apenas 29 minutos da parte final do confronto, a Fiorentina chegou a abrir o placar com Vecino aos 23 minutos do primeiro tempo.

Entretanto, a Inter reagiu rápido ao empatar com Perisic aos 29 e virar em seguida com o argentino Icardi balançando as redes aos 34. E essa vantagem de 2 a 1 foi sustentada pelos visitantes até os 17 minutos da etapa final, quando Astori empatou para os donos da casa.

E foi aí que iniciou a verdadeira pane no setor defensivo da Inter, que voltaria a ser vazada dois minutos depois, com novo gol de Vecino. Mesmo contando com a dupla de zaga de respeito formada pelo brasileiro Miranda e pelo chileno Gary Medel, a equipe de Milão sentiu o golpe e levaria mais dois gols, ambos marcados pelo senegalês Babacar, aos 25 e aos 35.

Assim, a Fiorentina transformou rapidamente uma desvantagem de 2 a 1 em uma goleada de 5 a 2 a seu favor. E só depois disso que a Inter acordou do pesadelo que vivia em campo e, com mais nada a perder, foi para cima do adversário. E a pressão surtiu efeito com mais dois gols marcados pelo argentino Icardi, aos 44 e aos 46, sendo que, também nos acréscimos do tempo normal, os visitantes quase empataram o jogo.

O estrago para a Inter, por sua vez, poderia ter sido ainda maior se Federico Bernardeschi não tive desperdiçado um pênalti para os donos da casa quando os visitantes ainda venciam por 2 a 1 no segundo tempo.

Com a vitória conquistada de forma surpreendente neste sábado, a Fiorentina chegou aos 55 pontos no oitavo lugar do Italiano e se aproximou justamente da Inter, que tem 56.

No outro duelo disputado neste sábado pelo torneio nacional, a Atalanta venceu o Bologna por 3 a 2, em casa, e assumiu a quarta posição, com 63 pontos, abrindo pelo menos provisoriamente a zona de classificação para a Liga Europa. Com 61 pontos na quinta colocação, a Lazio poderá retomar o quarto lugar neste domingo se vencer o Palermo, em Roma, no complemento desta rodada.

Nesta partida realizada em Bérgamo, a Atalanta começou de forma avassaladora ao abrir 2 a 0 em apenas 14 minutos, com gols de Conti e Freuler. Porém, o Bologna descontou já aos 16 com Destro e depois empatou com Di Franceso, também aos 16 da etapa final.

A equipe da casa, entretanto, não deixou se abalar pelo empate e foi buscar o gol da vitória, que veio aos 30 minutos, com Caldara. Desta forma, o Bologna estacionou nos 35 pontos e ocupa a 14ª colocação do Italiano.

