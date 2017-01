Inter perde jogo-treino para o Tubarão-SC e fecha pré-temporada sem vencer

Se o ano passado foi desesperador para o torcedor do Internacional, 2017 começou também sem motivos para os colorados sorrirem. Nesta terça-feira, no segundo e último teste de pré-temporada, a equipe do técnico Antônio Carlos voltou a decepcionar e perdeu o jogo-treino para o Tubarão, de Santa Catarina, por 2 a 1, na cidade de Viamão.

Esta foi a despedida do Inter de Viamão, onde o elenco realizou a pré-temporada para um ano tão diferente, em que disputará a Série B do Campeonato Brasileiro. No último sábado, o time gaúcho já havia tropeçado e ficado apenas no empate no primeiro jogo-treino de 2017, contra o Inter de Lages.

Nesta terça-feira, a atividade foi dividida em quatro tempos de 30 minutos, e no geral o Tubarão levou a melhor para vencer. O time catarinense abriu o placar no terceiro tempo justamente com um ex-colorado, Alex Nemetz. Na última etapa, Aylon deixou tudo igual, mas nos últimos minutos, Marcos Vinícius selou o resultado.

Com quatro tempos para testar seus jogadores, Antônio Carlos usou três escalações nesta terça-feira. Nas duas primeiras, colocou em campo seus titulares e viu o placar permanecer no 0 a 0. O Inter jogou com: Marcelo Lomba; Ceará, Eduardo, Ernando e Uendel; Rodrigo Dourado, Fernando Bob, D'Alessandro, Seijas e Diego; Roberson.

No terceiro tempo, o treinador colorado escalou: Keiller; Junio, Klaus, Neris e Artur; Charles, Eduardo Henrique, Andrigo, Gustavo Ferrareis (Aylon) e Nico López; Brenner. Já na etapa final, atuaram: Daniel; Alemão, Ortiz, Paulão e Iago; Anselmo, Charles, Andrigo, Nico López e Aylon; Brenner.

Depois de 13 dias seguidos de atividade em Viamão, o Inter agora volta para casa e os jogadores terão folga nesta quarta. A partir de quinta, o time colorado trabalhará no CT do Parque Gigante visando a estreia no Campeonato Gaúcho, neste domingo, contra o Veranópolis fora de casa.

