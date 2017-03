Inter oficializa contratação de Edenilson por empréstimo até junho de 2018

A diretoria do Internacional oficializou nesta quinta-feira a contratação do volante Edenilson. O polivalente jogador, que também atua como lateral-direito, estava no futebol da Itália desde 2014 e chega ao time gaúcho por empréstimo, com contrato válido até 30 de junho de 2018.

Edenilson, inclusive, será apresentado como reforço ainda nesta quinta, a partir das 18 horas, na sala de imprensa do CT do Parque Gigante. E agora a diretoria do Inter correrá contra o tempo para regularizar o seu contrato e inscrevê-lo no Campeonato Gaúcho - o prazo se encerra nesta sexta-feira.

Vendido pelo Corinthians para a Udinese em 2014, Edenilson defendeu primeiro na Itália o Genoa, cedido por empréstimo. Depois, ele retornou para Údine, mas acabou sendo cedido mais uma vez para a equipe de Gênova antes do início da atual temporada, na qual já havia entrado em campo 17 vezes.

Gaúcho de Porto Alegre, Edenilson iniciou a sua carreira pelo Caxias, sendo contratado pelo Corinthians em 2011. Pelo clube, ele entrou em campo 132 vezes e faturou cinco títulos: Campeonato Brasileiro de 2011, Copa Libertadores e Mundial de Clubes em 2012 e Campeonato Paulista e Recopa Sul-Americana em 2013.

Agora Edenilson está de volta ao futebol gaúcho para defender o Inter, time que faz um início de temporada irregular. O time fechou a primeira fase do Estadual apenas na sétima posição, se classificou à quarta fase da Copa do Brasil - enfrentará o Corinthians - e às quartas de final da Copa da Primeira Liga. Além disso, disputará a Série B do Campeonato Brasileiro.

