Inter joga mal, perde para o Ceará e segue fora do G-6

O Internacional perdeu a chance de entrar na zona de classificação para a Copa Libertadores de 2020 na noite desta quinta-feira ao perder para o Ceará, por 2 a 0, na Arena Castelão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado deu fôlego ao time da casa na briga para escapar do rebaixamento.

Assim como havia acontecido no final de semana, diante do Grêmio, o Inter fez uma partida irreconhecível e chegou ao terceiro jogo sem vitória, estacionando nos 46 pontos, na oitava colocação. Por outro lado, o Ceará chegou aos 36 pontos e se distanciou da zona da degola, em 13º lugar. Na 17ª colocação, a primeira dentro da zona do rebaixamento, o Cruzeiro tem 34.

A partida começou com o Ceará tendo mais posse da bola e apostando nas jogadas pelas beiradas com Felipe Baxola e Thiago Galhardo, mas tinha dificuldades para chegar com perigo ao gol de Danilo Fernandes. Aos poucos, o Inter foi se soltando.

E foi o time gaúcho quem criou a primeira boa oportunidade. Samuel Xavier perdeu a bola para Patrick, que invadiu a área e exigiu boa defesa de Diogo Silva. Em lance parecido, mas dessa vez com Fabinho sendo desarmado, Patrick cruzou e Victor Cuesta cabeceou para fora.

A resposta do Ceará veio em finalização de Pedro Ken, defendida por Danilo Fernandes. E quando parecia que o primeiro tempo terminaria sem gols, o Ceará fez a festa do torcedor. Aos 41, Samuel Xavier recebeu lançamento de Felipe Baxola e cruzou de primeira. Thiago Galhardo, quase em cima da linha, completou de cabeça.

O Inter perdeu uma chance incrível logo aos três minutos do segundo tempo. A defesa do Ceará saiu jogando errado, Bruno Silva desarmou e Paolo Guerrero bateu de primeira. O gol estava aberto, mas a bola passou rente à trave.

Na sequência, Patrick desviou e Bruno Silva apareceu livre de marcação para cabecear. Quase em cima da linha, Diogo Silva fez grande defesa. O técnico Zé Ricardo colocou o time para frente com Wellington Silva no lugar de Bruno Silva, mas o Inter não conseguia mais criar.

Aos 40, após boa troca de passes, Lindoso soltou a bomba por cima do travessão. E o castigo veio três minutos depois. Danilo Fernandes fez grande defesa em chute de Bergson, mas a zaga saiu jogando errado e mandou nos pés de Mateus Gonçalves, que bateu rasteiro no cantinho, liquidando a partida.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo, pela 32ª rodada. O Ceará faz o clássico contra o Fortaleza, às 19 horas, na Arena Castelão, em Fortaleza. O Inter recebe o Fluminense, às 16 horas, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

FICHA TÉCNICA:

CEARÁ 2 x 0 INTERNACIONAL

CEARÁ - Diogo Silva; Samuel Xavier, Valdo, Luiz Otávio (Eduardo Brock) e João Lucas; William Oliveira (Pedro Ken), Fabinho, Ricardinho e Thiago Galhardo (Mateus Gonçalves); Felipe Baxola e Bergson. Técnico: Adilson Batista.

INTERNACIONAL - Danilo Fernandes; Heitor, Bruno Fuchs, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Patrick, Bruno Silva (Guilherme Parede) e D'Alessandro; William Pottker (Wellington Silva) e Guerrero (Rafael Sóbis). Técnico: Zé Ricardo.

GOLS - Thiago Galhardo, aos 41 minutos do primeiro tempo; Mateus Gonçalves, aos 42 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

CARTÕES AMARELOS - Pedro Ken e Bergson (Ceará); D'Alessandro e Patrick (Inter).

RENDA - R$ 198.081,00.

PÚBLICO - 19.966 pagantes (20.513 no total).

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).