Inter goleia o Santos e pegará o São Paulo na semifinal da Copa São Paulo

O Internacional avançou às semifinais da 49.ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao golear o Santos pelo placar de 4 a 0, em partida realizada nesta quinta-feira, no estádio José Lancha Filho, em Franca.

O time gaúcho já sabe quem irá enfrentar na próxima fase: o São Paulo, que derrotou o Vitória nos pênaltis, por 4 a 3, após o empate de 2 a 2 no tempo normal. Do outro lado da chave, o Avaí enfrentará o Flamengo nesta sexta-feira, mesmo dia do duelo entre Palmeiras e Portuguesa.

O time paulista, um dos candidatos ao título após a eliminação do atual campeão Corinthians, não conseguiu fazer jus à fama e foi dominado pelo Internacional. O rival gaúcho criou as melhores oportunidades e acabou abrindo o placar logo aos 25 minutos. Neto cruzou na medida para Richard, que só desviou de cabeça para o gol.

O time gaúcho cresceu depois de sair na frente do placar e precisou de 12 minutos para ampliar. Neto recebeu em velocidade, avançou e tocou por cima do goleiro Renan. E o terceiro só não saiu ainda no primeiro tempo, pois Roberto mandou rente à trave em um belo chute de fora da área.

Em vantagem, o Internacional tentava administrar o resultado, segurando a pressão santista, e era eficaz quando chegava ao ataque. Aos dez minutos, Brenner recebeu de Richard e tocou para fazer 3 a 0. Aos 35, o time gaúcho decretou números finais ao duelo. O árbitro viu toque de mão de Calabres dentro da área e assinalou penalidade máxima. Richard foi para a cobrança e fez o quarto gol colorado na partida. No lance, o jogador do Santos ainda foi expulso.