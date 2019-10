Inter encerra preparação para enfrentar Avaí com Bruno Fuchs e sem Guerrero

O Internacional encerrou nesta quarta-feira sua preparação para o jogo contra o Avaí, na quinta, com o reforço do zagueiro Bruno Fuchs, porém sem a presença do atacante Paolo Guerrero. O peruano deve se reunir ao grupo somente em Florianópolis, local da partida válida pela 26ª rodada do Brasileirão.

Bruno Fuchs esteve ausente nos últimos jogos porque estava servindo à seleção brasileira olímpica. Em seu retorno ao grupo colorado, ele treinou normalmente nesta quarta e deve ser titular nesta quinta porque Víctor Cuesta vai cumprir suspensão, por ter levado o terceiro cartão amarelo na rodada passada. Assim, Fuchs formará dupla de zaga com Roberto.

Outras baixas certas para esta quinta são Rafael Sobis, Rodrigo Moledo, Emerson Santos e Rodrigo Dourado, todos lesionados. O volante Rodrigo Lindoso e o meia Nonato, ambos com dores, estão sendo reavaliados a cada dia para saber se terão condições de jogo no estádio da Ressacada, na capital catarinense.

Para o confronto desta quinta, o técnico interino Ricardo Colbachini deve contar também com o retorno de Paolo Guerrero. O jogador disputou os dois últimos amistosos da seleção do Peru, o último deles na terça-feira, e vai se integrar à delegação colorada direto em Florianópolis.

O também atacante William Pottker deve ser relacionado para o confronto. Totalmente recuperado de lesão, ele voltará a ficar à disposição da comissão técnica. O treinador interino evitou confirmar a escalação do time colorado ao fechar a atividade desta quarta, pela manhã. À tarde, a delegação viajará para a capital catarinense.

Sem indicar a formação titular, o interino deve escalar o Inter com Marcelo Lomba; Heitor, Bruno Fuchs, Roberto e Zeca; Rodrigo Lindoso (Bruno Silva), Edenílson, Patrick, D'Alessandro e Nico López; Guerrero (Guilherme Parede). Com 39 pontos, a equipe gaúcha ocupa a sétima colocada da tabela, de olho no G4.

TREINADOR - Ainda sem se manifestar oficialmente sobre o nome do futuro treinador da equipe, a diretoria do Internacional esteve no início da semana em Buenos Aires para negociar com Eduardo Coudet, técnico do Racing, atual campeão argentino. Ele tem contrato com o clube até junho do próximo ano.