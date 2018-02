Inter empata sem gols com o São Paulo-RS e tem liderança ameaçada do Gaúcho

O Internacional ficou no empate sem gols com o São Paulo-RS, fora de casa, em um jogo sofrível pelo Campeonato Gaúcho. Os times abusaram dos passes errados, dos chutões, das bolas na área e o placar não poderia ser outro.

O resultado mantém o time colorado na liderança da tabela pelo menos neste domingo. O Inter foi a 16 pontos, mesma pontuação do Brasil de Pelotas, o segundo colocado, mas com uma vitória a mais: 8 a 7.

O Caxias, no entanto, ocupa o terceiro lugar com 14 pontos e tem a oportunidade de assumir a ponta, pois receberá o Juventude nesta segunda-feira, às 20 horas, no encerramento da oitava rodada. O Caxias, hoje, tem seis jogos disputados, dois a menos do que o Internacional.

No jogo deste domingo, no primeiro tempo, a única boa chance de gol foi do São Paulo-RS. Aos 32 minutos, Diogo cobrou escanteio da direita, Marcelo Lomba saiu errado e Pedro cabeceou no travessão.

Na etapa final o jogo melhorou um pouco. Os dois times buscaram mais o ataque. Nico López obrigou Nicolas a fazer grande defesa após chute de fora da área. O São Paulo respondeu em chute de Thiago Silva, que Marcelo Lomba segurou. Nos acréscimos, Nico López tocou para Marcinho que bateu para mais uma boa defesa de Nicolas.

Na próxima rodada, o Internacional receberá o São Luiz, no estádio do Beira-Rio, às 17 horas. No mesmo dia e horário, o São Paulo visitará o São José-RS.