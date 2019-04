Inter empata com a Atalanta e embola briga pela Liga dos Campeões no Italiano

A Internazionale e a Atalanta ficaram no zero em confronto válido pela 31ª rodada do Campeonato Italiano, em Milão, e mantiveram acirrada a briga pela vaga na Liga dos Campeões. Com resultado, o time da casa fica tranquilo em terceiro, com 57 pontos. Já a equipe de Bérgamo chega a 52, mesma pontuação do Milan, que ocupa o último posto da zona de classificação ao torneio europeu por ter vencido confronto direto.

A equipe rubro-negra de Milão já jogou na rodada, sendo vencida fora de casa pela Juventus por 2 a 1, com dois gols do jovem italiano Moise Kean, vítima de racismo na partida anterior, diante do Cagliari. Outra concorrente ao quarto lugar na tabela, a Roma também já foi a campo neste fim de semana, em que venceu a Sampdoria por 1 a 0, no sábado, com gol do capitão Daniele De Rossi, chegando aos 51 pontos.

A rival Lazio, que também busca vaga na Liga dos Campeões, empatou com o Sassuolo por 2 a 2 neste domingo, em Roma. No segundo tempo, o centroavante italiano Ciro Immobile abriu o marcador para o time da capital, aos 8. Emprestado pela Juventus, o lateral-esquerdo brasileiro Rogério empatou 4 minutos depois.

Nos últimos dois minutos do tempo regulamentar, dois gols: o atacante italiano Domenico Berardi virou o jogo para os visitantes, mas o meia bósnio Senad Lulic garantiu o 2 a 2 no placar. Com o resultado, a Lazio vai a 49 pontos. A equipe, porém, tem um jogo a menos, podendo igualar a pontuação de Milan e Atalanta, no confronto que fará nesta quarta-feira, contra a Udinese, no Estádio Olímpico de Roma.

O time de Údine, aliás, foi outro que entrou em campo pela 31ª rodada neste domingo. Jogando em seus domínios, a equipe da casa levou a melhor em partida contra o Empoli. Todos os cinco gols foram marcados no primeiro tempo. Rodrigo De Paul, duas vezes, e Rolando Mandragora anotaram para a Udinese. Francesco Caputo e Rade Krunic marcaram para os visitantes.

Com a vitória por 3 a 2, a Udinese, que tem um jogo a menos, consegue uma folga na briga contra o rebaixamento. O time é o 15º, com 32 pontos, a cinco do Bologna, primeiro da zona da degola. Já o Empoli segue ameaçado, já que soma 28 na 17ª colocação, imediatamente à frente da equipe bolonhesa, que joga nesta segunda-feira, em casa, contra o Chievo.

Nos outros confrontos já encerrados neste domingo, a Fiorentina perdeu em casa para o Frosinone por 1 a 0. Respiro para os visitantes, que ocupam a vice-lanterna com 23 pontos. O time de Florença é o 10º, com 39. Já o Cagliari aproveitou o mando de campo e venceu a SPAL por 2 a 1. A equipe da Sardenha foi para o 12º lugar, com 36 pontos. Já o clube de Ferrara ocupa o 16º posto, com 32.