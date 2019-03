Inter é batida pelo Cagliari e pode perder 3ª posição do Italiano para o Milan

No confronto que abriu a 26ª rodada do Campeonato Italiano nesta sexta-feira, a Inter de Milão decepcionou ao ser derrotada pelo Cagliari por 2 a 1, fora de casa, em resultado que poderá custar ao time a terceira posição da competição.

Com 47 pontos, a Internazionale seguiu dois à frente do Milan, quarto colocado, que neste sábado enfrenta o Sassuolo, em seus domínios, às 14 horas (de Brasília), com grande chance de ultrapassar o rival na competição. Já o Cagliari se afastou um pouco mais do pelotão dos últimos da tabela ao chegar aos 27 pontos e assumir o 14º lugar.

Para surpreender a Inter, o Cagliari abriu o placar com Luca Ceppitelli aos 31 minutos do primeiro tempo. Pouco depois, aos 38, o atacante argentino Lautaro Martínez deixou tudo igual para os visitantes. Ainda na etapa inicial, porém, Leonardo Pavoletti balançou as redes aos 43 e voltou a deixar os anfitriões em vantagem. E o 2 a 1 acabou se sustentando durante todo o segundo tempo.

A derrota da Inter também serve como motivação extra para a Roma, que está na quinta colocação, com 44 pontos, e poderá se igualar ao clube de Milão com 47 se bater a Lazio no clássico que será realizado neste sábado, no estádio Olímpico da capital italiana, às 16h30 (de Brasília). E a Lazio, na sexta posição, com 38 pontos, precisa ganhar para se aproximar da própria rival deste confronto.

Esta 26ª rodada do Italiano ainda contará com um outro clássico. A Juventus, líder disparada, com 69 pontos, enfrenta o Napoli, vice-líder, com 56, no domingo, fora de casa, com a oportunidade de ampliar ainda mais a sua enorme vantagem no topo.