Inter de Milão perde pênalti e fica no 0 a 0 na Alemanha pela Liga Europa

A Inter de Milão desperdiçou uma boa oportunidade de voltar para casa com uma vitória na bagagem na partida contra o Eintracht Frankfurt, na Commerzbank-Arena, em Frankfurt, na Alemanha, pela rodada de ida das oitavas de final da Liga Europa. O time italiano perdeu um pênalti no primeiro tempo, não teve forças para superar a defesa alemã e ficou no empate sem gols.

O jogo da volta, no estádio Giuseppe Meazza, em Milão, será na quinta-feira que vem, e quem tem uma vantagem maior, por poder empatar com gols, é o Eintracht Frankfurt. Uma nova igualdade sem gols levará o confronto para uma prorrogação de 30 minutos e, se necessário, disputa por pênaltis para definir quem passará às quartas de final.

Em campo, a Inter de Milão começou melhor e teve a chance de abrir o placar em um pênalti polêmico do zagueiro suíço Gelson Fernandes no atacante argentino Lautaro Martínez. Na cobrança, aos 22 minutos, Marcelo Brozovic bateu no canto esquerdo do goleiro Kevin Trapp, que conseguiu espalmar a bola para escanteio.

O pênalti perdido deu ânimo para o clube alemão, que passou a ter mais posse de bola e pressionou os italianos. O goleiro Handanovic não precisou fazer qualquer grande defesa, mas o Eintracht Frankfurt criou algumas chances com chutes que passarem perto da meta italiana.

Se a Inter de Milão não conseguiu marcar, quem balançou as redes como visitante e se deu bem foi o Villarreal. O time espanhol viajou à Rússia e derrotou o Zenit St.Petersburg por 3 a 1, no estádio Krestovsky, em São Petersburgo. Assim, pode perder por 2 a 0 ou por um gol de diferença na volta, na semana que vem, na Espanha, para se classificar.

No primeiro tempo, Vicente Iborra abriu o placar para o Villarreal, aos 33 minutos, mas na sequência o Zenit empatou em um gol polêmico de Sardar Azmoun, que estaria em posição de impedimento. Depois do intervalo, o time espanhol foi melhor e conseguiu balançar as redes mais duas vezes com Gerard Moreno, aos 19, e Manu Morlanes, aos 26.

Outro espanhol a entrar em campo, o Sevilla não foi tão bem quanto o Villarreal. Em casa, no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, empatou por 2 a 2 contra o Slavia Praga, o que o obriga a vencer ou empatar por 3 a 3 em diante na República Checa. O time da capital checa tem a vantagem da igualdade por 0 a 0 e por 1 a 1 na semana que vem.

Os quatro gols do jogo saíram no primeiro tempo. O Sevilla abriu o placar bem rápido, aos 25 segundos, com o centroavante Ben Yedder, mas sofreu o empate com Miroslav Stoch, aos 25. A nova vantagem espanhola saiu três minutos depois com o gol de Munir El Haddadi, só que um gol sem querer do zagueiro Alex Kral, aos 39, definiu o placar - a bola bateu no seu ombro esquerdo e enganou o goleiro Vaclik.