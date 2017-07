Inter de Milão leva 'golaço' contra, mas vence Chelsea em amistoso

Em mais um confronto válido pela International Champions Cup, torneio amistoso de pré-temporada para os clubes europeus, a Inter de Milão derrubou o campeão inglês Chelsea, por 2 a 1, neste sábado, em Cingapura. A equipe italiana venceu com gols de Stevan Jovetic e Ivan Perisic.

O amistoso, porém, ficou marcado por um "golaço" contra da Inter. Geoffrey Kondogbia, aos 29 minutos do segundo tempo, tentou recuar para o goleiro do meio-campo. Porém, surpreendeu ao acertar belo chute de cobertura. A bola morreu no fundo das redes, sem qualquer chance para defesa de Daniele Padelli.

Antes disso, Jovetic abriu o placar aos 45 minutos do primeiro tempo. E Perisic ampliou aos 8 da segunda etapa. A Inter teve o zagueiro Miranda entre os titulares. Gabriel, ex-Santos, entrou no segundo tempo. Do lado do Chelsea, o zagueiro David Luiz jogou os 90 minutos. Somente ele e o goleiro Thibaut Courtois jogaram a partida inteira.

Com o jogo deste sábado, os dois clubes encerraram suas participações na International Champions Cup, torneio de pré-temporada entre os maiores clubes europeus em três países - Estados Unidos, China e Cingapura.

Pela mesma competição amistosa, Real Madrid e Barcelona vão fazer o clássico espanhol na noite deste sábado, a partir das 21h05 (horário de Brasília).

