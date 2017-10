Inter de Milão derrota o lanterna e assume a vice-liderança do Italiano

A Inter de Milão derrotou o Benevento por 2 a 1 neste domingo, fora de casa, e assumiu provisoriamente a vice-liderança do Campeonato Italiano. O time visitante foi a 19 pontos e está a apenas dois de distância do líder Napoli.

A equipe milanesa, no entanto, pode perder ainda nesta sétima rodada a segunda colocação, pois a Juventus visita nesta tarde o Atalanta. O time de Turim tem 100% de aproveitamento, com 18 pontos, em seis jogos. O Benevento permanece na lanterna, ainda sem pontuar.

O destaque da partida deste domingo foi o meia Marcelo Brozovic, que marcou os dois gols. Ele abriu o marcador de cabeça, aos 19 minutos do primeiro tempo, após aproveitar cruzamento de Candreva. Três minutos depois, ele cobrou falta com perfeição no ângulo do goleiro adversário. O Benevento descontou ainda na etapa inicial, aos 42 minutos, com Marco D'Alessandro.

A Inter de Milão volta a campo no próximo dia 15, no clássico com o Milan. A partida acontece após a pausa no Italiano por conta dos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia de 2018. O Benevento jogará dia 16, contra o Hellas Verona, fora de casa.

OUTROS JOGOS - Ainda neste domingo, a Lazio goleou o Sassuolo por 6 a 1, de virada, em casa. Berardi abriu o marcador para os visitantes. Mas Luis Alberto e Marco Barolo (com dois cada), Vrij e Immobile garantiram a vitória dos anfitriões.

O resultado levou a Lazio para a quarta colocação, com 16 pontos na tabela de classificação. O Sassuolo está em 17º lugar, com quatro pontos, a um de distância da zona de rebaixamento.

O Torino ficou no 2 a 2 com o Hellas Verona, em casa, e ocupa o sétimo lugar, com 12 pontos. Os visitantes abrem a zona de rebaixamento, em 18º, com três pontos. O Chievo venceu em seus domínios a Fiorentina por 2 a 1 e subiu para o oitavo lugar, com 11 pontos. O adversário está em 12º, com sete.

Por fim, o SPAL 2013 empatou por 1 a 1 com o Crotone, em casa. O resultado levou o time anfitrião aos seis pontos, na 15ª posição. Os visitantes aparecem em 16º na tabela, com cinco.

