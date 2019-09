Inter de Milão derrota a Lazio, segue 100% no Italiano e retoma a liderança

Com um gol do lateral-direito Danilo D'Ambrosio, a Inter de Milão manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Italiano, após cinco rodadas, ao derrotar a Lazio por 1 a 0, nesta quarta-feira, no estádio Giuseppe Meazza, em Milão. Batido fora de casa neste confronto, o time romano é o oitavo colocado, com sete pontos.

Com o resultado, a equipe do técnico Antonio Conte alcançou os 15 pontos e retomou a liderança, que havia sido assumida de forma provisória pela Juventus na última terça-feira, quando a equipe de Turim superou o Verona por 2 a 1, fora de casa, e passou a somar 13 pontos.

Na partida que contou com a presença de mais de 56 mil torcedores em Milão, o time da casa garantiu a sua vitória sobre a Lazio com Danilo D'Ambrosio marcando aos 23 minutos do primeiro tempo. Ele completou de cabeça para as redes uma bela assistência de Cristiano Biraghi, escalado por Conte como lateral-esquerdo nesta quarta.

Em outro duelo do dia, a Atalanta também obteve um ótimo resultado ao vencer a Roma, na capital italiana, por 2 a 0, gols de Zapata e De Roon. O triunfo fez a equipe de Bérgamo ficar com 10 pontos na terceira posição, enquanto o clube romano continua com oito pontos, em sexto lugar, fechando a zona de classificação à Liga Europa.

Outro time que venceu atuando fora de casa nesta quarta-feira foi o Cagliari, que bateu o Napoli, por 1 a 0, em Nápoles, com um gol do argentino Lucas Castro. As duas equipes somam nove pontos, mas os visitantes levam vantagem nos critérios de desempate e assumiram a quarta posição, deixando a equipe napolitana em quinto.

Em Gênova, o Bologna só empatou, sem gols, com o Genoa, mas teve um pênalti desperdiçado por Nicola Sansone, que tentou a cavadinha e acabou acertando o travessão. Com o ponto conquistado, o time bolonhês se igualou à Roma, com oito, e passou a ocupar a sétima posição. Já a equipe genovesa se assusta com a proximidade da zona do rebaixamento, ao estar na 17ª colocação, com cinco pontos.

Em Parma, o goleiro Consigli, do Sassuolo, defendeu um pênalti de Roberto Inglese, mas não impediu o gol contra de Bourabia no último lance da partida para a equipe da casa. Desta forma, as duas equipes ficaram no bolo de clubes que estão com seis pontos, sendo que o Parma é o 13º colocado e o seu rival desta quarta é o 9º.

A Fiorentina obteve sua primeira vitória, ao derrotar a lanterna Sampdoria, por 2 a 1, em Florença, com gols de Pezzella e Chiesa, e chegou aos cinco pontos, na 15.ª posição. Bonazzoli diminuiu para os visitantes, que somam apenas três pontos.

Em Ferrara, o Lecce derrotou a SPAL por 3 a 1 e atingiu os seis pontos, na 14.ª posição. Mancosu, duas vezes de pênalti, e Calderoni fizeram os gols da equipe visitante. Di Francesco balançou as redes para a chamada Società Polisportiva Ars et Labor, penúltima colocada, com apenas três pontos.

O duelo entre Torino e Milan, em Milão, fecha a quinta rodada do Campeonato Italiano, nesta quinta-feira. Os dois clubes estão com seis pontos, sendo que o time de Turim está na 10ª posição e a equipe rubro-negra figura na 12ª.