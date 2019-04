Inter busca empate com a Roma e mantém vantagem de 5 pontos sobre Milan na Itália

No último jogo deste sábado de nove confrontos pelo Campeonato Italiano, a Inter de Milão saiu perdendo, mas foi buscar um empate por 1 a 1 com a Roma, em casa, e se manteve tranquila na terceira posição da competição.

Com o resultado, a equipe chegou aos 61 pontos e manteve por mais uma rodada os cinco pontos de vantagem sobre o rival Milan, que muitas horas mais cedo empatou por 1 a 1 com Parma, como visitante, no primeiro duelo do dia na Itália.

E este jogo deste sábado em Milão era considerado um confronto chave para a Inter na luta para assegurar classificação à Liga dos Campeões, pois os quatro primeiros colocados garantem vaga na competição continental e a Roma está logo abaixo deste grupo, em quinto lugar, com 55 pontos.

Caso tivesse conquistado uma vitória, o time romano teria ultrapassado o Milan, que está com 56 pontos. Com este objetivo, a equipe foi para cima da Inter e conseguiu abrir o placar aos 14 minutos, com um belo gol de Stephan El Shaarawy.

Na etapa final, porém, os anfitriões chegaram ao empate aos 16 minutos por meio de Ivan Perisic ao completar de cabeça para as redes um cruzamento de

Danilo D'Ambrosio.

Assim, a Roma segue abrindo a zona de classificação para a Liga Europa do Italiano, mas corre o risco de ser ultrapassada pela Atalanta, sexta colocada, com 53 pontos, e que no fechamento desta 33ª rodada enfrenta o Napoli, em Nápoles, na segunda-feira. Na Itália, não há disputa de partidas no domingo de Páscoa.