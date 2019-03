Inter bate SPAL e cola no Milan; Torino e Atalanta também vencem no Italiano

A Inter de Milão venceu a SPAL por 2 a 0, em casa, neste domingo, e quebrou série de três partidas sem ganhar. O time mandante chegou a 50 pontos e ocupa a quarta colocação no Campeonato Italiano, após 27 rodadas. A posição é a última da zona de classificação para a Liga dos Campeões. Com o resultado, a equipe fica a um ponto do rival Milan, próximo adversário pelo torneio nacional. Já a SPAL fica no 16º posto, com 23.

Os gols da vitória interista foram marcados pelo meia-atacante Matteo Politano e pelo volante Roberto Gagliardini. Os comandados de Luciano Spaletti pecaram nas finalizações, mas conseguiram chegar ao 2 a 0 no segundo tempo. Na etapa inicial, o árbitro de vídeo (VAR) anulou um gol marcado pelo atacante argentino Lautaro Martínez, que tocou a bola com a mão após receber de Asamoah.

No fim do primeiro tempo, a Inter teve de sacar o volante croata Brozovic por lesão muscular. No intervalo, o zagueiro brasileiro Miranda também teve de sair por causa de fratura no nariz. A etapa complementar foi mais positiva. Aos 23, Martínez fez boa jogada na entrada da área e passou para Politano, que foi rápido para finalizar e fazer 1 a 0. Dez minutos depois, Gagliardini aproveitou rebote dentro da área adversária, dominou e bateu de esquerda para sacramentar a vitória da Inter.

Agora, o time de Milão volta suas atenções para a Liga Europa. Na quinta-feira, os italianos recebem o Eintracht Frankfurt pela rodada de volta das oitavas de final. No primeiro jogo, empate sem gols. Pelo campeonato nacional, o próximo compromisso é o clássico contra o Milan, com mando interista, no domingo. Já a SPAL recebe a Roma no dia anterior.

Também neste domingo, o Torino visitou o Frosinone e venceu por 2 a 1, de virada, com gols do centroavante Andrea Belotti. Luca Paganini marcou para os donos da casa. O resultado acentua a crise do Frosinone, que é o vice-lanterna, com 17 pontos. Com 44, a equipe de Turim é a sexta, na última posição para se classificar à Liga Europa.

Na perseguição ao Torino, a Atalanta foi a Gênova e fez 2 a 1 na Sampdoria, do artilheiro Fabio Quagliarella. De pênalti, o italiano fez seu 20º gol no campeonato, um a mais do que Cristiano Ronaldo, da Juventus, e Piatek, do Milan. Entretanto, Duvan Zapata e Robin Gosens marcaram para dar a vitória aos visitantes. O triunfo deixa a Atalanta com 44 pontos, na sétima posição. A equipe fica atrás do Torino por saldo no confronto direto.

Mais cedo, também pela rodada 27, o Bologna venceu o Cagliari por 2 a 0, com gols de Pulgar e Soriano. A vitória, porém, não tira a equipe bolonhesa da degola. O time abre a zona de rebaixamento, em 18º, com 21 pontos. Já o Cagliari é 14º, com 27.

Na próxima rodada, o Bologna visita o Torino, no sábado. O Cagliari recebe a Fiorentina, na sexta. Fora de casa, o Frosinone enfrenta o Empoli, no domingo. A Sampdoria visita o Sassuolo, no sábado. Já a Atalanta recebe o lanterna Chievo, no domingo.