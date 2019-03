Inter bate o Milan no clássico, ultrapassa o rival e pula para 3º no Italiano

Em clássico emocionante e repleto de alternativas, a Inter de Milão superou o Milan por 3 a 2 neste domingo, no San Siro, e ultrapassou o rival, que teve uma longa série invicta no Campeonato Italiano quebrada e caiu para o quarto lugar.

Com o triunfo em um confronto direto na briga pelas primeiras posições, a Inter deixou o rival para trás e alçou ao terceiro lugar, com 53 pontos, dois a mais que o Milan, o quarto. A disputa do título do torneio está restrita a Juventus e Napoli, com ampla vantagem, no momento, ao time de Cristiano Ronaldo.

A sequência invicta que fez o Milan renascer na competição durou dez partidas. O último revés havia sido para a Fiorentina, em duelo da 17ª rodada que terminou 1 a 0 para o time de Florença, ainda no ano passado, em dezembro. Já a Inter tem mostrado força mesmo com a ausência do artilheiro Icardi, que tem relação desgastada com o clube, está afastado e pode ser negociado ao final da temporada.

Os jogadores sul-americanos tiveram protagonismo na partida. O uruguaio Vecino fez o primeiro da Inter, o holandês De Vrij ampliou e o argentino Lautaro Martínez anotou o gol da vitória da Inter. O Milan, que teve Lucas Paquetá como titular, marcou com o francês Bakayoko e o argentino Musacchio.

Com a pausa das competições para as Datas Fifa, o Milan só voltará a jogar em 30 de março, quando vai visitar a Sampdoria, pelo Italiano. No dia seguinte, a Inter recebrá a Lazio no San Siro.