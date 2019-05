Inter bate lanterna, retoma 3º lugar na Itália e se aproxima da Liga dos Campeões

Em um dos dois jogos que fecharam a antepenúltima rodada do Campeonato Italiano nesta segunda-feira, a Inter de Milão venceu o lanterna e rebaixado Chievo por 2 a 0, em casa, no estádio Giuseppe Meazza, e recuperou a terceira posição da competição, com 66 pontos. Com o resultado, a equipe também se aproximou da conquista da vaga na Liga dos Campeões, reservada aos quatro primeiros colocados da tabela.

A Inter havia sido ultrapassada de forma provisória pela Atalanta no último sábado, quando o time de Bérgamo superou o Genoa por 2 a 1, também atuando como mandante, e chegou aos 65 pontos. Com esse triunfo do clube milanês, o time terminou essa 36ª rodada em quarto lugar.

Agora, a Inter está a apenas três pontos de assegurar a vaga direta para a fase de grupos da próxima Liga dos Campeões sem depender de outros resultados. Atual quinto colocado, o Milan tem 62 pontos e poderá chegar ao máximo de 68 nestas duas últimas rodadas. O mesmo vale para a Roma, que está em sexto lugar com 62 pontos.

Atuando diante de um rival que caiu para a segunda divisão da Itália há um bom tempo e que somou apenas 15 pontos até agora, a Inter abriu o placar do duelo desta segunda-feira por meio de um forte chute de Matteo Politano aos 39 minutos do primeiro tempo.

Na etapa final, o croata Ivan Perisic, que há havia acertado uma finalização na trave aos 28 minutos, acabou selando o 2 a 0 aos 41 e assegurou de vez o triunfo que colocou o time de Milão muito perto da Liga dos Campeões. A conquista da vaga na competição poderá ser garantida no próximo domingo, quando enfrentará o vice-líder Napoli, em Nápoles, pela penúltima rodada do Italiano. Depois disso, a equipe ainda fechará a sua campanha no dia 26 de maio, em casa, contra o Empoli.

No outro duelo que encerrou esta 36ª rodada do Italiano nesta segunda-feira, o Bologna também soube aproveitar o fator campo ao golear o Parma por 4 a 1. Com o resultado, a equipe se garantiu na 13ª posição, com 40 pontos, e ficou muito perto de livrar o risco de rebaixamento à segunda divisão. O time abriu cinco pontos de vantagem sobre o Empoli, 18º colocado, que hoje encabeça a zona da degola.

Já o Parma, com 38 pontos, ampliou o seu drama na luta contra o descenso e caiu para o 15º lugar. Na penúltima rodada, no próximo domingo, a equipe enfrentará a Fiorentina, em casa, enquanto o Bologna pegará a Lazio, em Roma, no dia seguinte, no confronto que finalizará a 37ª jornada da competição.