Inter bate Alianza no Peru e garante ponta do grupo na Libertadores

Já classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores, o Internacional garantiu também a primeira colocação do Grupo A, ao vencer o Alianza, nesta quarta-feira, no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, e venceu por 1 a 0, com gol do zagueiro Rodrigo Moledo.

Com o triunfo, a equipe brasileira chegou aos 13 pontos, com quatro vitórias e um empate, quatro a mais em relação ao segundo colocado River Plate, que também já está classificado. O Palestino, do Chile, está em terceiro com quatro pontos, e o Alianza Lima, com apenas um ponto, é o lanterna.

O jogo começou travado e era o Inter que tomava a iniciativa, mas com dificuldade para penetrar na defesa bem postada do adversário. Nas melhores chances do time brasileiro, Patrick parou em defesas seguras de Gallese. O time da casa apostava nos contra-ataques, mas também não conseguia incomodar o goleiro Marcelo Lomba, pouco acionado na primeira etapa.

No segundo tempo, o Inter melhorou com as entradas de Rafael Sóbis e D'Alessandro, seguindo com Patrick como jogador mais incisivo. Aos 28 minutos, ele arriscou da entrada da área e a bola explodiu no travessão.

De tanto insistir, aos 34 minutos, o Inter finalmente abriu o placar. Sóbis cobrou escanteio e o zagueiro Rodrigo Moledo subiu sozinho na primeira trave para cabecear para o fundo do gol.

Pela última rodada da fase de grupos, o Inter enfrentará o River Plate em 7 de maio, no Monumental de Núnez, em Buenos Aires, na Argentina, em um duelo de classificados. Enquanto isso, Alianza Lima e Palestino duelarão em Lima.

No fim de semana, o time gaúcho vai estrear no Campeonato Brasileiro diante da Chapecoense, sábado, às 19 horas, na Arena Condá.

FICHA TÉCNICA

ALIANZA LIMA 0 X 1 INTERNACIONAL

ALIANZA LIMA - Gallese; Cuba, Riojas, Godoy e Guidino; Fuentes (Tomás Costa), Quevedo, Luis Ramírez (Cruzado), Arroé e Felipe Rodríguez (Adrianzén); Affonso. Técnico: Miguel Ángel Russo.

INTERNACIONAL - Marcelo Lomba; Zeca, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick e Sarrafione (DAlessandro); Nico López (Nonato) e Paolo Guerrero (Rafael Sobis). Técnico: Odair Hellmann.

GOL - Rodrigo Moledo, aos 34 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Raul Orosco (Bolívia).

CARTÃO AMARELO - Cruzado (Alianza Lima).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Alejandro Villanueva, em Lima (Peru).