Inter anuncia contratação por empréstimo do atacante Carlos, do Atlético-MG

A longa negociação com o Atlético-MG para ter o atacante Carlos terminou com final feliz para o Internacional, que anunciou o jogador como novo reforço para a temporada. Na tarde desta terça-feira, o clube gaúcho oficializou o acerto por empréstimo com o jovem de 21 anos, que assinou contrato válido até o fim de dezembro.

As conversas entre as partes já vinham se alongando pelas últimas semanas, mas o Inter enfrentava a concorrência de outros clubes do futebol brasileiro. Vitória e Chapecoense foram dois dos interessados que manifestaram o desejo de contar com o atacante.

Segundo o Inter, "Carlos é um atacante que alia velocidade e oportunismo". O jogador foi revelado nas divisões de base do Atlético-MG e surgiu como grande promessa no clube. Chegou a ter boas exibições, principalmente em clássicos com o maior rival Cruzeiro, mas foi atrapalhado por uma série de problemas físicos, que inclusive o afastaram dos gramados na reta final do ano passado.

Mesmo assim, o jogador fez parte das campanhas dos títulos da Recopa Sul-Americana (2014), Copa do Brasil (2014) e Campeonato Mineiro (2015) com a camisa atleticana. No Inter, ele terá a concorrência de nomes como Aylon, Brenner, Nico López, Diego, Eduardo Sasha, Ariel e Roberson.

