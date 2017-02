Inter anuncia contratação do atacante Pottker, que chegará após o Paulista

Depois de quase acertar sua ida para o Corinthians, o atacante Willian Pottker não demorou para definir sua nova casa a partir do fim do Campeonato Paulista. O jogador da Ponte Preta foi anunciado nesta quinta-feira como novo reforço do Internacional e chegará para reforçar o elenco colorado na Série B do Campeonato Brasileiro.

Pottker tem 24 anos e vai assinar contrato por quatro temporadas com o Inter. O vice-presidente de futebol Roberto Melo concederá entrevista coletiva na sexta-feira, às 16 horas, para explicar a negociação com um dos artilheiros do Brasileirão do ano passado, com 14 gols.

A confirmação do acerto com o Inter surpreendeu pela velocidade com que foi finalizado, após uma verdadeira novela na negociação do jogador com o Corinthians. Depois de meses de conversas, Pottker chegou a ser confirmado pelo clube, que desistiu da negociação após o jogador vestir a camisa da Ponte Preta na Copa do Brasil - o que impediria que ele atuasse pelo time do Parque São Jorge no torneio.

Assim como havia feito com o Corinthians, a Ponte exigiu que a liberação de Pottker ao Inter só acontecesse após o Campeonato Paulista, o que foi acertado. O time colorado, por sua vez, não pareceu se incomodar com a impossibilidade de contar com o atacante na Copa do Brasil, priorizando a disputa da Série B, em que tentará retornar à elite do País.

Autor de quatro gols em quatro partidas disputadas em 2017, Pottker chega para reforçar um setor ofensivo que sofreu em 2016. No Brasileirão, o Inter marcou somente 35 gols e teve o terceiro pior ataque da competição. Para piorar, Vitinho, um dos principais nomes de frente do clube, retornou ao CSKA Moscou no início do ano.

Justamente por esta fragilidade ofensiva, o Inter já acertou com três reforços para o ataque em 2017. Antes de Pottker, a equipe havia anunciado Roberson e Carlos. Marcelo Cirino, do Flamengo, seria o próximo alvo. Atualmente, o time gaúcho ainda conta com Ariel, Aylon, Brenner, Diego, Eduardo Sasha e Nico López para o setor.

Veja Também

Comentários