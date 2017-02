Inspire-se no treino de celebridades para entrar em forma em 2017

O Stand Up Paddle se tornou queridinho dos brasileiros nos últimos anos, entre eles está a Carolina Dieckmann

Quem nunca sonhou em ter o corpo de muitas celebridades? Qualquer comercial, revista ou grandes portais exibem corpos enxutos e as atrizes com “tudo no lugar”, o sonho de muitos de nós. Mas será que os exercícios das famosas são muito difíceis e diferentes?

Pensando nessas dúvidas, o EstudioPass, plataforma que permite que os alunos realizem mais de 200 modalidades por um preço fixo, separou algumas atividades que te ajudam a entrar em forma e que são inspiradas nos treinamentos das celebridades. Assim, quem sabe você consegue se inspirar e entrar em forma:

- Treinamento suspenso: Inspire-se na Sabrina Sato, essa modalidade combina equilíbrio e coordenação motora, que também é conhecido como TRX. Uma vantagem é que ele pode ser praticada com o peso do seu próprio corpo, usando apenas a força da gravidade e a resistência das fitas. Os exercícios trabalham a resistência, força, flexibilidade e estabilidade corporal;

- Kickboxing: Nessa modalidade as referências são a Angélica e a Grazi Massafera. O exercício é a combinação de boxe com artes marciaise aeróbica. É a junção perfeita para quem quer emagrecer e ficar com a barriga tanquinho. Com pulos, socos, chutes e corridas, o aluno pode perder até 450 calorias em trinta minutos de aula. É ótimo para extravasar e gastar energia;

- Muay Thai: A famosa que pratica é a Sthefany Brito. Parecido com o kickboxing, o muay thai envolve muitos chutes, socos, cotoveladas e joelhadas. A arte marcial tailandesa traz maior flexibilidade, músculos mais definidos e diminui a gordura localizada;

- Pilates: Praticado pela Luiza Brunet, esse é um exercício de baixo impacto que auxilia na flexibilidade e fortalecimento muscular, mobilidade das articulações, equilíbrio e coordenação motora, além de melhorar a capacidade respiratória;

- Stand UP Paddle: esse esporte se tornou queridinho dos brasileiros nos últimos anos, entre eles está a Carolina Dieckmann. Ele é uma variação do surf, praticado em pé e com o uso de remos. Ele trabalha todo o sistema cardiovascular, tonifica a musculatura e pode queimar em torno de 350 calorias por hora de prática, além de ser delicioso fazer exercício e poder apreciar o mar;

- Beach Training: Falando em praia, essa modalidade promete ser mais eficiente do que um treino em academia, devido ao impacto com a areia. Uma celebridade que pratica o esporte é a Fernanda Souza. A composição consiste na prática de exercícios elevados, com corda, corrida e deslocamento entre cones na areia da praia. O treinamento proporciona maior condicionamento físico, resistência, fôlego, força e queima de gordura.

Veja Também

Comentários