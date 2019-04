Inscrições para os Jogos da Advocacia começam no dia 24 de abril

As inscrições estarão disponíveis no site da OAB/MS até o dia 24 de maio - Foto: Divulgação

As inscrições para o evento “Jogos da Advocacia”, organizado pela Comissão de Esporte e Lazer, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), serão abertas no dia 24 de abril.

As disputas têm previsão de começar no dia 1º de junho, com encerramento em 26 de agosto, no Clube Campestre da OAB/MS. As modalidades confirmadas são: Futebol Society, Vôlei de Praia, Beach Tênis, Futevôlei, Biribol, Tênis de Mesa, Sinuca, Truco e Xadrez.

As inscrições estarão disponíveis no site da OAB/MS até o dia 24 de maio.

Mais informações podem ser obtidas com: Marcelo Honório (67) 99963-4004 ou Emerson Cristaldo (67) 99695-7280.