Inscrições para Desafio Serra da Bodoquena de Mountain Bike serão abertas hoje

Hoje (6), a partir das 12 horas, estarão abertas as inscrições para a 2ª edição do Desafio Serra da Bodoquena de Mountain Bike. A prova desportista, promovida pela "Atitude Aventuras & Desafio" será realizada no dia 22 de abril e promete movimentar Bodoquena, município localizado no interior de Mato Grosso do Sul, que tem ganhado cada vez mais visibilidade, em razão da paisagem exuberante.

"Bodoquena encanta pela rica paisagem, em meio ao pantanal sul-mato-grossense, cercado pela natureza. Com certeza a beleza natural foi determinante na escolha do local para esta prova", comenta uma das idealizadoras da prova e membro da Atitude Aventuras e Desafios, Gelice Carpi.

As inscrições para a 2ª edição da prova deverão ser realizadas, exclusivamente, por meio do site www.atitudeaventuras.com.br, a partir das 12 horas. Com vagas limitadas, os interessados deverão optar entre as categorias Pró, Sport e Turismo, como atleta amador, federado ou não.

Além de promover a prática de esportes no Estado, a equipe organizadora tem como meta, fomentar o turismo rural na região. "Nós da Atitude Aventuras e Desafios, idealizamos os desafios com a finalidade de incentivar a prática de atividade física, com a interação de adeptos do pedal de todas as faixas etárias, mas também com o objetivo de dar visibilidade aos municípios do nosso estado que são privilegiados com lugares lindos", finalizou Gleice.

Mais informações e regulamento da prova estão disponíveis no site www.atitudeaventuras.com.br ou pelo telefone (67) 9 9985-8575

Bodoquena

O município de Bodoquena localiza-se na região sudoeste do estado de Mato Grosso do Sul, a 269 quilômetros de Campo Grande, capital do Estado, na micro-região 09, Região da Serra da Bodoquena.

O acesso à cidade, a partir de Campo Grande, é feito através da BR-262 (rodovia pavimentada) até Miranda, à qual está ligada pela Rodovia MS-339, também pavimentada. Outra alternativa, proveniente de Bonito, é a MS-178 (rodovia pavimentada), com distância de 70 Km.

