Inscrições para 2ª edição dos Jogos Radicais Urbanos são prorrogadas até o dia 8 de outubro

As inscrições para a 2ª edição dos Jogos Radicais Urbanos foram prorrogadas até o dia 8 de outubro. As provas acontecerão na semana do feriado, entre os dias 12 a 14 de outubro, em Campo Grande – MS, nas modalidades de Corrida de Trilha, Mountain Bike e Stand Up Paddle.

As inscrições podem ser feitas no site da prova onde concentram todas as informações www.jogosradicaisurbanos.com.br. De acordo com a organização da competição, o prazo foi prorrogado porque muitos candidatos se inscreveram, mas não confirmaram participação mediante o pagamento do boleto.

Além de promover o esporte campo-grandense, a competição também fomenta o turismo e a economia na Capital já que receberá atletas de todos os estados do país com as competições de nível estadual, nacional e mundial.

A prova irá ocorrer nos Parque das Nações Indígenas e no Parque Estadual do Prosa, dois pontos turísticos mais bonitos de Campo Grande. Todos os atletas receberão medalhas pela participação, além de camiseta, squezee, sacola e boné no kit do atleta.

Para recepcionar atletas e público, a organização, realizada pela Prefeitura de Campo Grande e o Campo Grande Destination, está preparando a Tenda do atleta com mais de 30 m² com serviços de massagem, frutas, hidratação, e atrações culturais, segurança e conforto, e para o público além da competição e das atrações musicais estarão disponíveis área kids e praça de alimentação.

