Inscrições dos Jogos Escolares de Campo Grande encerram no dia 2 de outubro

Os jogos serão realizados no período de 18 de outubro até 23 de novembro - Foto: Divulgação

Os Jogos Escolares de Campo Grande serão realizados no segundo semestre deste ano e as inscrições encerram no dia 02 de outubro. As inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo site da Fundação Municipal de Esportes (Funesp). Os jogos serão realizados no período de 18 de outubro até 23 de novembro.

Os jovens podem se inscrever nas modalidades de Ginástica Rítmica, Atletismo, Badminton, basquetebol 3×3, Ciclismo, Ginástica Artística, Judô, Luta Olímpica, Natação Masculino, Natação Feminina, Tênis de Mesa, Vôlei de Praia, Xadrez, Basquetebol, Futsal, Handebol, Voleibol.

“Os Jogos Escolares classificarão esses jovens para a fase final de 2019, neste ano serão 16 modalidades nos 33º dos jogos escolares, na categoria A, de 14 a 16 anos, na categoria B, de 11 a 13 anos, são atletas de escolas municipais, estaduais, particulares e colégio militar”, destaca, o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra.

Os Jogos Escolares campo-grandense Paralímpico

A Funesp também está com as inscrições abertas para os primeiros Jogos Escolares Campo-grandenses Paralímpicos, nas modalidades, Atletismo, Bocha, Polybat, Tênis de Mesa. E as inscrições podem ser feitas até o dia 05 de outubro no site da Funesp.

Serviço:

Site para inscrições: http://www.campogrande.ms.gov.br/funesp