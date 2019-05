Inscrições da Copa Pantanal de Voleibol termina na próxima quarta

Inscrições terminam dia 13 - Ilustração

A 9ª edição da Copa Pantanal de Voleibol recebe até quarta-feira (8) as inscrições das equipes interessadas em participar da fase metropolitana, cuja competição terá início em maio, com jogos a partir do dia 13 no Ginásio de Esportes do Cemte, no Carandá Bosque.

As categorias são a Pré-Mirim (F-2007 / M 2006), Mirim (F-2006 / M-2005), Infanto (F-2004 / M 2004) e Juvenil (F-2002 / M-2002).

Podem participar equipes federadas e não federadas, formadas em clubes, associações, empresas, fundações e estabelecimentos de ensinos.A previsão de encerramento será no dia 16 de junho.

As equipes melhores classificadas irão representar Campo Grande, na fase estadual que acontece no período de 19 a 23 de junho.

A taxa de inscrição para as equipes federadas e escolas públicas serão de R$ 80 e as não federadas R$ 120. A competição tem o apoio da Fundesporte e Funesp. As inscrições para as categorias adulto e master seguem até o dia 19 de junho.