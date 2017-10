Iniesta renova com o Barcelona e assina contrato vitalício inédito com o clube

Andrés Iniesta renovou o seu contrato com o Barcelona, o que já era esperado, apesar de alguns entraves para que mesmo fosse fechado. Mas há um diferencial deste acordo em relação a outras renovações. O autor do gol do título da Espanha na Copa do Mundo de 2010 assinou um acordo vitalício, garantindo assim que irá se aposentar pelo clube catalão.

O meio-campista de 33 anos é o primeiro jogador da história do Barça a assinar um contrato vitalício com o clube e não escondeu a alegria por garantir a sua continuidade na equipe que ama até o término de sua carreira profissional, assim como o acordo permitirá que ele siga trabalhando para o clube em outras funções até o fim de sua vida.

"É um dia muito especial para mim, pelo simples fato de seguir naquela que é a minha casa, seguir sonhando em conseguir coisas no meu clube, que me viu crescer e evoluir. É um acordo de renovação e também de confiança. Fico muito feliz que meu clube me deu esta oportunidade. Sempre tive muito claro o meu amor pelo Barça e sei que melhor que aqui não estarei em nenhum outro lugar", declarou o jogador, atual capitão do time, após o acordo de formato inédito firmado com um clube que tem mais de um século de existência.

"Com este acordo, o clube cresce porque depois de 118 anos de história, o Barça faz um contrato com um atleta para sempre. Este feito premia a trajetória de um jogador excepcional como Andrés", ressaltou o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ao comemorar o compromisso firmado com o meio-campista.

Formado na base do Barcelona, Iniesta atuou apenas pelo clube catalão até hoje, tendo feito 639 jogos e 55 gols pelo time. Na equipe, ele já conquistou quatro títulos da Liga dos Campeões, três do Mundial de Clubes da Fifa, oito do Campeonato Espanhol, cinco da Copa do Rei, entre outras taças, além de ter alcançando neste mesmo período, iniciado em 2002, uma taça da Copa do Mundo e duas da Eurocopa, obtidas em 2004 e 2008, pela seleção espanhola.

Caso a Espanha confirme a sua classificação por meio das Eliminatórias Europeias, o atleta deverá ser um dos convocados para a Copa do Mundo de 2018. Nesta sexta, no evento que marcou a oficialização da renovação do seu contrato, o meia recebeu uma camiseta com a frase "A. Iniste para sempre".

O seu compromisso atual com o Barcelona venceria no final desta temporada europeia e agora o ídolo vê a sua história não somente como jogador, mas como homem, ser valorizada com o acordo firmado agora. "Tenho apenas palavras de agradecimento pela confiança do clube para que possa ter este contrato (vitalício). Me dá a entender que confia na pessoa e no final isso é importante para mim. Aqui é a minha casa", ressaltou.

