Iniesta e Morata voltam a ser convocados pela Espanha; Diego Costa segue fora

O técnico da Espanha, Julien Lopetegui, convocou Andrés Iniesta e Álvaro Morata para os dois próximos amistosos preparatórios para a Copa do Mundo de 2018 que o país fará, nos dias 10 e 14 de novembro, contra Costa Rica e Rússia, respectivamente. O primeiro destes confrontos será em Málaga, enquanto o duelo com os russos será na casa dos adversários, em São Petersburgo.

O meio-campista do Barcelona e o atacante do Chelsea não participaram dos dois últimos jogos da seleção espanhola nas Eliminatórias Europeias para o Mundial de 2018 - vitórias por 3 a 0 sobre a Albânia e 1 a 0 contra Israel - por causa de contusões.

Já o atacante Diego Costa foi preterido da lista, divulgada nesta sexta-feira por Lopetegui. O ex-atleta do Chelsea retornou recentemente ao Atlético de Madrid, mas só poderá estrear pelo novo clube em janeiro, devido à proibição da Fifa ao time madrilenho de contratar novos jogadores até a próxima janela de transferência do futebol europeu.

O defensor Cezar Azpilicueta e o atacante Pedro Rodriguez (ambos do Chelsea), além do lateral-esquerdo Nacho Monreal (Arsenal), também ficaram fora desta lista de Lopetegui para as partidas contra costa-riquenhos e russos. O treinador espanhol preferiu testar outros jogadores na seleção.

Desta forma, ganharam uma chance o zagueiro Álvaro Odriozola, da Real Sociedad, uma das sensações do Campeonato Espanhol, o lateral-esquerdo Alberto Moreno, que tem tido bom rendimento no Liverpool, além do atacante Victor Machín, do Las Palmas, que não estava sendo convocado devido a uma lesão.

Dani Carvajal, lateral-direito do Real Madrid, e Koke, meia do Atlético de Madrid, que se recuperam de contusões, também não foram chamados por Lopetegui.

Confira a lista de convocados da Espanha:

Goleiros: Kepa Arrizabalaga (Athletic Bilbao), Pepe Reina (Napoli) e David de Gea (Manchester United);

Defensores: Álvaro Odriozola (Real Sociedad), Gerard Piqué (Barcelona), Jordi Alba (Barcelona), Nacho Fernández (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid), Marc Bartra (Borussia Dortmund) e Alberto Moreno (Liverpool);

Meio-campista: Sergio Busquets (Barcelona), Andrés Iniesta (Barcelona), Asier Illarramendi (Real Sociedad), Saúl Ñíguez (Atlético de Madrid), Thiago Alcântara (Bayern de Munique), Luis Alberto Romero (Lazio), David Silva (Manchester City), Marco Asensio (Real Madrid) e Isco (Real Madrid);

Atacantes: Álvaro Morata (Chelsea), Rodrigo Moreno (Valencia), Iago Aspas (Celta), Jesús Joauín Fernández (Milan), Víctor Machín (Las Palmas) e Jose Callejón (Napoli).