Inglaterra fechará janela de transferências antes do início da 1ª divisão

Os clubes que jogam na primeira divisão do Campeonato Inglês não poderão mais contratar jogadores nas semanas seguintes ao início da competição. A proibição foi anunciada nesta quinta-feira pela Premier League, responsável pela organização do torneio nacional, e passará a ter validade a partir do começo da próxima temporada. A decisão recebeu o apoio das equipes que disputam a competição.

A nova determinação definiu que os clubes só poderão contratar jogadores até as 17 horas (locais) de 9 de agosto de 2018, a quinta-feira que antecede o fim de semana de início da próxima edição do Campeonato Inglês. E a decisão não interfere na próxima janela de transferências, que será aberta em janeiro, durando todo o mês.

Além disso, a decisão ainda permite que os clubes do Campeonato Inglês vendam e emprestem jogadores para clubes de outras ligas nacionais onde a janela de transferências permanecer aberta. A determinação vale apenas para a elite do futebol inglês. Porém, a Football League, responsável pela organização das divisões inferiores do país, marcou uma reunião para 21 de setembro com a intenção de discutir o assunto.

Nesta temporada, a janela de transferências fechou em 31 de agosto, enquanto o torneio nacional se iniciou 20 dias antes. Assim, Alex Oxlade-Chamberlain jogou pelo Arsenal na derrota por 4 a 0 para o Liverpool, em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Inglês, em 27 de agosto. Logo depois, no dia 31, no último dia da janela de transferências, deixou o clube londrino e foi adquirido exatamente pelo Liverpool. Agora a Premier League determinou que isso não poderá mais ocorrer.

