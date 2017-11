Inglaterra e Alemanha empatam sem gols em Londres; França bate País de Gales

Mesmo desfalcada de vários titulares - sete ao todo, incluindo os atacantes Harry Kane e Dele Alli, ambos do Tottenham -, a seleção da Inglaterra ficou no empate sem gols com a Alemanha, nesta sexta-feira, em amistoso realizado no estádio de Wembley, em Londres. Contra os atuais campeões do mundo, os ingleses mostraram força e poderiam ter vencido. Mas também contaram com a segurança do goleiro Pickford, que fez defesas difíceis durante a partida.

Nesta terça-feira, será a vez da Inglaterra enfrentar o Brasil, novamente no estádio de Wembley. Depois de comandar a seleção na vitória sobre o Japão por 3 a 1, em Lille, no norte da França, o técnico Tite viajou em seguida para Londres e pôde assistir ao amistoso entre ingleses e alemães.

Com o resultado, a seleção da Alemanha chegou a 20 jogos sem perder, tanto que fechou as Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2018 com 100% de aproveitamento em 10 partidas. Seu último revés foi na semifinal da Eurocopa de 2016, quando caiu para a anfitriã França. Curiosamente, ela será a rival nesta terça-feira em amistoso que será realizado na cidade de Colônia.

Antes de encarar a Alemanha, os franceses enfrentaram nesta sexta-feira a seleção de País de Gales, no Stade de France, em Saint-Dennis (nos arredores de Paris). Com autoridade, a equipe da casa ganhou por 2 a 0 - com gols de seus atacantes Antoine Griezmann, aos 18 minutos do primeiro tempo, e Olivier Giroud, aos 26 da segunda etapa.

O amistoso desta sexta-feira que teve mais emoção foi entre Bélgica e México, em Bruxelas. As duas seleções garantidas no Mundial de 2018, na Rússia, mostraram bom poder ofensivo e ficaram no empate por 3 a 3. Eden Hazard abriu o placar para os mandantes, mas Guardado empatou para os visitantes, em cobrança de pênalti, ainda antes do intervalo. No segundo tempo, o centroavante belga Romelu Lukaku e o meia mexicano Hirving Lozano marcaram dois gols cada para decretar a igualdade.

Bem menos movimentado foi o empate sem gols entre Polônia e Uruguai, em Varsóvia. As duas seleções jogaram sem seus principais atacantes - Robert Lewandowski e Luis Suárez, respectivamente - e o uruguaio Edinson Cavani pouco pôde fazer contra a eficiente defesa polonesa.

Ainda nesta sexta-feira, em outros amistosos, a Ucrânia derrotou em casa a Eslováquia por 2 a 1, a Geórgia bateu o Chipre por 1 a 0 como mandante e o Haiti, como visitante, ganhou dos Emirados Árabes Unidos por a 1 0.