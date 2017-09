Inglaterra desencanta no final, goleia Malta e segue líder nas Eliminatórias

O placar pode ser ilusório, mas a goleada da Inglaterra sobre Malta por 4 a 0, nesta sexta-feira, em Valeta, a capital da ilha situada ao sul da Itália no Mar Mediterrâneo, não foi tão fácil assim para a grande favorita a ficar na liderança do Grupo F das Eliminatórias Europeias e conquistar uma vaga na Copa do Mundo de 2018, que será na Rússia. Os gols ingleses, em jogo pela sétima rodada, só saíram no segundo tempo, sendo que os três últimos apenas nos 10 minutos finais.

A goleada como visitante manteve a Inglaterra na liderança da chave com 17 pontos. Faltam três rodadas e a próxima partida será o grande confronto direto contra a Eslováquia, a segunda colocada, que chegou a 15 após derrotar em casa a Eslovênia por 1 a 0, em Trnava. O duelo será nesta segunda-feira no estádio de Wembley, em Londres, e uma vitória deixará os ingleses muito perto da vaga no Mundial da Rússia.

Em campo, a seleção da Inglaterra sofreu com o calor em Valeta e a forte retranca de Malta, que está na lanterna do grupo ainda sem pontuar - fez apenas dois gols. Após um primeiro tempo fraco, sem muitas oportunidades, os gols saíram depois do intervalo. O atacante Harry Kane, do Tottenham, abriu o placar aos oito minutos, e deu mais tranquilidade. Mas a goleada só foi construída no final com Ryan Bertrand, aos 41, Danny Welbeck e novamente Harry Kane, já nos acréscimos.

Na Eslováquia, a seleção da casa sofreu para derrotar a Eslovênia. O gol da vitória só aconteceu aos 36 minutos do segundo tempo com o centroavante Adam Nemec. O resultado foi importante porque deu aos eslovacos uma folga na segunda colocação, que dará uma vaga na repescagem europeia. Tem quatro pontos a mais que os próprios eslovenos e a Escócia, que subiu para terceiro ao derrotar a Lituânia por 3 a 0 como visitante.

Nesta segunda-feira, além do confronto entre Inglaterra e Eslováquia, em Londres, o Grupo F terá Escócia e Eslovênia jogando em casa contra Malta e Lituânia, respectivamente, na luta para se manterem vivos por uma vaga na Copa do Mundo de 2018.

Veja Também

Comentários