Inglaterra bate a Eslováquia de virada e fica perto da vaga na Copa de 2018

A Inglaterra venceu a Eslováquia por 2 a 1, de virada, nesta segunda-feira, no estádio de Wembley, em Londres, pelo Grupo F das Eliminatórias Europeias para a Copa de 2018, dando assim um grande passo para confirmar a sua presença no Mundial da Rússia. O jovem atacante Rashford, de 19 anos, que atua pelo Manchester United, foi o nome do jogo ao falhar no lance em que os eslovacos abriram o marcador, mas marcando o gol da vitória, já na segunda etapa.

Faltando duas rodadas para o fim da fase classificatória, os ingleses chegaram aos 20 pontos, abrindo cinco de vantagem para a Eslováquia, a segunda colocada. A Escócia, que venceu Malta por 2 a 0, agora tem 14. Já a Eslovênia goleou a Lituânia por 4 a 0 e também chegou aos 14 pontos. Os lituanos têm apenas cinco pontos e a seleção maltesa ainda não pontuou - perdeu todos os oito jogos que disputou.

O primeiro tempo começou com a Eslováquia surpreendendo os ingleses em Wembley. Aos 2 minutos, em uma jogada que começou com uma bola perdida na defesa inglesa por Rashford, ele foi desarmado por Mak, que um belo passe por cobertura para Lobotka. Os ingleses esperavam a marcação de impedimento, mas o lance prosseguiu e o atacante eslovaco tocou na saída do goleiro Joe Hart.

Após o susto, a Inglaterra tentou retomar o controle da partida e criou algumas oportunidades perigosas com Harry Kane, Rashford e Delle Alli. Mas o empate chegou somente aos 36 minutos, quando o volante Dier aproveitou um escanteio batido por Rashford à meia altura e desviou de pé direito para o gol.

Na volta para a segunda etapa, a Inglaterra voltou determinada a virar o placar e confirmar a liderança isolada do grupo. O time da casa começou pressionando e teve pelo menos boas chances antes dos 10 minutos. Mas voltou a levar um susto em bela jogada de Nemec, que recebeu cruzamento da esquerda, dominou no peito e disparou de perna direita para grande defesa de Joe Hart, que espalmou para escanteio.

No entanto, logo após este lance, a blitz inglesa surtiu efeito. Aos 13 minutos, Rashford - que tentava desesperadamente se redimir da falha que propiciou o gol eslovaco - dominou perto da meia-lua e chutou cruzado para virar o placar: 2 a 1. Após alcançar a virada, a Inglaterra até continuou tentando ampliar a vantagem, mas sem o mesmo ímpeto.

Na próxima rodada do qualificatório europeu (9.ª), marcada para o dia 5 de outubro, os ingleses jogarão em casa contra a seleção da Eslovênia. A Eslováquia terá pela frente os escoceses, fora de casa. Malta receberá a Lituânia. Já a rodada final do grupo, no dia 8 do próximo mês, terá: Lituânia x Inglaterra, Eslováquia x Malta e Eslovênia x Escócia.

Veja Também

Comentários