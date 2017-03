Infantino manda recado a Trump sobre acesso aos EUA ao abordar a Copa de 2026

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, lembrou aos Estados Unidos que precisará assegurar o acesso total de jogadores, dirigentes e torcedores das seleções de todos os países ao solo norte-americano se tem intenção de apresentar uma candidatura para organizar a Copa do Mundo de 2026.

O novo presidente norte-americano, Donald Trump, aprovou um decreto que nega vistos de entrada no país a cidadãos de seis nações de maioria muçulmana e cancelou temporariamente o programa de abrigo de refugiados dos Estados Unidos. Isso afeta hoje potenciais visitantes e imigrantes de Irã, Síria, Somália, Sudão, Iêmen e Líbia.

A Fifa prepara neste momento as regras a serem obedecidas por países que pretendem se candidatar a abrigar o Mundial de 2026, cuja sede será eleita em 2020. E, ao falar sobre o decreto de Trump, Infantino afirmou nesta quinta-feira, durante entrevista coletiva em Londres, que "qualquer time, incluindo seus torcedores e dirigentes de cada seleção, que se classificarem para a Copa do Mundo têm de ter acesso ao país, do contrário não haverá uma Copa do Mundo. Isso é óbvio".

O dirigente enfatizou que os "requisitos serão claros" e que "cada país pode tomar suas decisões, se eles quiserem se candidatar ou não, baseado nos requisitos" que serão exigidos pela Fifa. "Não tem nada a ver com os Estados Unidos ou não, isso é um critério esportivo geral", lembrou Infantino.

O mandatário suíço, porém, evitou criticar a política empregada por Trump em seu governo, cujas decisões estão impactando o mundo de forma global e representam uma grande mudança em relação ao que vinha sendo feito na gestão de Barack Obama, de popularidade e prestígio bem maiores do que o atual presidente no cenário internacional.

"O senhor Trump é o presidente dos Estados Unidos da América e, como tal, tenho enorme respeito pelo que ele faz", afirmou Infantino nesta quinta-feira, para depois completar em tom politicamente cordial: "Ele está no comando, junto com seu governo, para tomar as decisões que são melhores para o seu país. É por isso que ele foi eleito".

Os Estados Unidos organizaram com sucesso a Copa do Mundo de 1994, vencida pelo Brasil, e graças aos seus enormes estádios é ate hoje o Mundial com maior público total presente às arenas em todos os tempos da competição, cuja primeira edição foi em 1930. Após o Mundial organizado pelo Brasil em 2014, a Copa de 2018 será na Rússia e a de 2022 no Catar.

