Independiente e River ficam no 0 a 0 e deixam duelo aberto para a volta

Independiente e River Plate fizeram nesta quarta-feira, em Avellaneda, um jogo movimentado, cheio de oportunidades de ambos os lados e com boas atuações dos dois goleiros, mas o 0 a 0 foi mantido até o apito final. O resultado, pelas quartas de final da Libertadores, deixou a certeza de que a briga por uma vaga na próxima fase segue totalmente aberta para o jogo de volta, dia 2 de outubro, no Monumental de Núñez.

O River foi melhor em parte do primeiro tempo, enquanto o Independiente foi amplamente superior no início da etapa final, mas Armani e Campagna fizeram grandes defesas e mantiveram o placar zerado. Quem avançar deste confronto deve encarar nas semifinais o Grêmio, que venceu o Atlético Tucumán na ida das quartas por 2 a 0, mesmo atuando na Argentina.

O começo de jogo foi todo do River, que ignorou a torcida da casa e criou três bons momentos nos primeiros cinco minutos. Aos dois, Montiel tentou e parou em Campagna, assim como Lucas Pratto, aos quatro. Um minuto mais tarde, Casco bateu, a bola desviou na defesa e passou rente à trave.

A primeira tentativa do Independiente, no entanto, foi a mais perigosa do primeiro tempo. Aos 18 minutos, Meza recebeu pela esquerda, ajeitou e bateu colocado, no travessão. A resposta do River veio com Borré, que exigiu outra grande defesa de Campagna.

O jogo ficou aberto, com boas chances de ambos os lados. O River voltou a assustar aos 27, quando aproveitou erro na saída de bola do adversário e Palacios mais uma vez parou em Campagna. A última oportunidade, no entanto, foi do Independiente. Aos 35, foi a vez de Armani trabalhar após escanteio da esquerda.

No segundo tempo, o Independiente tomou conta do campo de ataque e encurralou o River. Aos nove, em linda tabela, Gastón Silva recebeu na meia-lua e acertou a trave. Quatro minutos mais tarde, foi a vez dos visitantes errarem na saída, Gigliotti recebeu na área e tentou de carrinho, mas Armani fez defesa impressionante. No rebote, Romero jogou por cima.

O susto fez o River mudar o comportamento em campo, diminuir o ritmo e voltar a equilibrar o confronto. A equipe até deixava o Independiente com a bola, mas também rondava a área adversária e chegou a assustar novamente aos 40, em finalização de Mayada que Campagna espalmou novamente. A última chance também foi dos visitantes, mas Borré perdeu de cabeça na pequena área nos acréscimos.