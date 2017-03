Indaiá de Dourados vence torneio de biribol

A disputa foi no último sábado, nas piscinas do Rádio Clube Campo / Divulgação

O Clube Indaiá, de Dourados, foi o campeão do I Torneio Sul-Mato-Grossense de Biribol. Completaram o pódio as equipes de Paranaíba e da Retífica Moreno, de Campo Grande. A competição, que contou com o apoio da Fundesporte, reuniu 45 atletas, divididos em nove equipes. A disputa foi no último sábado, nas piscinas do Rádio Clube Campo.

Os atletas aderiram e ficaram satisfeitos de poderem voltar a disputar campeonatos. “É uma iniciativa muito boa. A gente tem que participar. Tem muito praticante, uma moçada nova. Isso é muito bom porque temos que ter uma base boa, jogando em casa, para depois disputar outras ligas e campeonatos mais fortes. Desde 1996, não participávamos de um campeonato em Campo Grande. Gostamos muito e vamos voltar em todos que tiverem”, disse o jogador do Indaiá, André Azambuja.

Praticante do biribol há 25 anos, Zé Paulo também comemorou o sucesso da etapa e aposta num resgate da força no Mato Grosso do Sul. “O nosso estadual sempre foi um dos mais fortes do país. Mato Grosso do Sul e São Paulo são os mais tradicionais no esporte. Ver o pessoal voltando a jogar aqui é muito bom. Tenho certeza de que faremos muitas etapas. Com o apoio de todos, o biribol deve voltar a crescer”.

Realizado por praticantes do esporte, o torneio foi apenas a primeira etapa. A ideia é realizar outras ao longo do ano para, no fim, ser definido o campeão estadual. Participantes de Dourados e Paranaíba já demonstraram interesse em sediar.

