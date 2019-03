Impedido, Kane marca, mas Tottenham perde de virada para o Southampton

O Tottenham chegou a abrir o placar fora de casa, contra o Southampton, mas sofreu a virada contra o time mandante e perdeu por 2 a 1, neste sábado, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Inglês. Com a derrota, o time de Londres permaneceu com 61 pontos na tabela, dez a menos do que o Manchester City, que lidera o torneio.

Se o resultado quase encerra a chance de o Tottenham ser campeão inglês na atual temporada, o Southampton manteve uma distância razoável da zona de descenso. O clube do sul da Inglaterra foi a 30 pontos, cinco a mais do que o Cardiff City, que tem melhor campanha entre as três equipes que estariam sendo rebaixadas nesse momento.

O JOGO - Apesar de ser visitante, o Tottenham tomou a iniciativa na primeira etapa e foi ao intervalo com vantagem no placar. Dele Alli deu uma assistência para Harry Kane, em posição de impedimento, fazer o gol de número 200 dele na carreira e abrir o placar.

A vantagem do Tottenham ruiu em um espaço de cinco minutos, entre os 30 e os 35 do segundo tempo. Primeiro, Stuart Armstrong fez grande jogada, concluída por Yann Valery. Em seguida, o Southampton desempatou com James Ward Prowse e segurou o placar até o fim do jogo.

Também neste sábado, o Newcastle recebeu o Everton e venceu por 3 a 2, apesar de um gol de Richarlison, que aos 32 minutos do primeiro tempo deixou a equipe do brasileiro com uma vantagem de 2 a 0.

Mandantes, Cardiff City, por 2 a 0 contra o West Ham, e Leicester, por 3 a 1 contra o Fulham, ganharam suas partidas. Já os visitantes Bournemouth e Brighton derrotaram Huddersfield, por 2 a 0, e o Crystal Palace, 2 a 1, respectivamente.