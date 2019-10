Igor Henrique sofre lesão e preocupa Guarani para sequência da Série B

O Guarani ganhou um grande problema para a sequência na Série B do Campeonato Brasileiro: o volante Igor Henrique, que sentiu uma fisgada na coxa direita e foi substituído logo aos quatro minutos do primeiro tempo da vitória sobre o Atlético-GO, por 2 a 0, na segunda-feira.

Sob lágrimas, o jogador reclamou de forte pancada e desceu ao vestiário antes mesmo do intervalo. Agora, será submetido pelo departamento médico a exames mais detalhados para descobrir o grau da lesão.

O clube de Campinas ainda não tem uma previsão de retorno para Igor Henrique, que é desfalque garantido para o técnico Thiago Carpini no duelo diante do Coritiba, na próxima terça-feira, no estádio Couto Pereira, pela 27.ª rodada da Série B.

O camisa 7 já sofreu outra lesão muscular em agosto, no embate frente o Bragantino. Na ocasião, desfalcou o Guarani por 15 dias e ficou fora de ação em duas rodadas da segunda divisão nacional.

Mas o clima no clube é de total confiança, após a reação imprimida sob o comando de Carpini. Em nove jogos, ele venceu seis - acumulou mais um empate e duas derrotas. Assim, tirou o Guarani da lanterna da Série B e o colocou em 12.º lugar, com 32 pontos.