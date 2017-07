IFMS buscou inspiração na etnia indígena kadiwéu para representar os Jogos dos Institutos Federais

A marca, divulgada nesta terça-feira, 25, foi concebida pela equipe da Assessoria de Comunicação Social (Ascom) e desenvolvida pelo programador visual do IFMS, Murilo Delmondes / Divulgação

No intuito de regionalizar a marca da etapa Centro-Oeste dos Jogos dos Institutos Federais (JIF-CO), o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) buscou inspiração na etnia indígena kadiwéu para representar a competição, que será sediada pela primeira vez pela instituição entre 6 e 10 de setembro, em Campo Grande.

A marca, divulgada nesta terça-feira, 25, foi concebida pela equipe da Assessoria de Comunicação Social (Ascom) e desenvolvida pelo programador visual do IFMS, Murilo Delmondes, que explica como foi o processo de criação da peça.

“Pensamos nos kadiwéu, presentes em nosso Estado, que utilizam em sua cerâmica uma estética com motivos geométricos muito característica, e são conhecidos como grandes guerreiros. Há um aspecto físico muito forte que relacionamos com a prática esportiva, por isso valorizamos essa etnia na marca dos Jogos”, disse.

O pró-reitor de Extensão do IFMS, Airton Vinholi, também destaca a importância da questão cultural na elaboração da marca.

“É importante trazer esta representatividade cultural num Estado como o nosso, é uma valorização da cultura local. Os Jogos não são só uma competição, tem toda uma questão educativa, promove integração entre os estudantes e com as instituições, é um aporte cultural muito rico”, apontou o pró-reitor.

A competição reúne anualmente representantes dos institutos federais localizados na região. São esperados na capital sul-mato-grossense cerca de 500 atletas do IFMS e dos institutos federais de Mato Grosso (IFMT), Goiano (IFGoiano), de Goiás (IFG) e de Brasília (IFB).

JIF-CO - Os atletas competirão em 11 modalidades: basquete, futebol, futsal, handebol, vôlei, vôlei de praia, xadrez, atletismo, judô, natação e tênis de mesa.

A programação completa e os locais de disputa ainda estão sendo definidos. O público poderá acompanhar gratuitamente a competição.

“Com a oportunidade de sediar a etapa regional, esperamos mostrar o IFMS para a sociedade e demonstrar que valorizamos também o esporte e a cultura em nossa instituição”, ressaltou Airton.

Pela primeira vez, o evento é organizado pelo IFMS, sob a responsabilidade conjunta da Pró-Reitoria de Extensão (Proex) e do Campus Campo Grande.

“Vejo um grande esforço do IFMS em realizar o evento em um momento tão difícil em que o país está. Estamos organizando da melhor forma possível e muito felizes em receber colegas de outros estados”, afirmou o professor de Educação Física do Campus Campo Grande, Fabricio Ravagnani, membro da comissão organizadora do evento.

Ele ressalta, ainda, a importância do esporte para a formação dos estudantes.

“Entendemos o esporte não como alto rendimento, mas como ferramenta educacional. Reunir pessoas de outros estados é um fator agregador importante para fazer essa interação entre os diferentes institutos e conversar sobre as realidades locais”, finalizou o professor.

Os participantes desta etapa regional disputarão a classificação para a fase nacional dos JIFs que, neste ano, será promovida pelo Instituto Federal do Sul de Minas Gerais (IFSuldeMinas), em outubro, na cidade de Poços de Caldas (MG).

2016 – No ano passado, o JIC-CO foi realizado em Cuiabá (MT), em setembro. No total, o IFMS recebeu 58 medalhas, sendo 31 de ouro, 10 de prata e 17 de bronze. A instituição participou da competição com 93 estudantes.

Já a delegação da instituição na etapa nacional, realizada no mês de outubro em Brasília (DF), foi composta por 24 estudantes dos campi Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Ponta Porã e Três Lagoas. A equipe sul-mato-grossense competiu nas modalidades de atletismo, judô, natação, tênis de mesa e vôlei de praia.

