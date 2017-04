Ibrahimovic rompe ligamento do joelho e não joga mais pelo United na temporada

O que era sonho virou um pesadelo. Neste sábado, o Manchester United confirmou que o atacante sueco Zlatan Ibrahimovic rompeu o ligamento do joelho direito e ainda não tem prazo definido para retornar aos gramados. De todo modo, ele não atuará mais nesta temporada.

Essa, inclusive, é a mesma situação do defensor Marcos Rojo, que também sofreu uma lesão na vitória sobre o Anderlecht na prorrogação, quinta-feira, pela Liga Europa, e foi diagnosticado neste sábado com um grave problema no joelho. O técnico José Mourinho, assim, perdeu os dois atletas para a reta final da temporada.

"Complementando os exames das contusões sofridas por Marcos Rojo e Zlatan Ibrahimovic durante o jogo da Liga Europa, na quinta-feira, confirmou-se um significativo rompimento do ligamento do joelho dos dois atletas que exigirá a avaliação de um especialista nos próximos dias", comunicou o clube neste sábado.

A estimativa do tempo de recuperação, acrescentou a nota, só será possível determinar quando os respectivos tratamentos estiverem definidos após as próximas consultas com os especialistas. Contudo, mesmo no melhor cenário, o afastamento não deve ser menor do que de seis meses.

Embora a lesão dos dois atletas seja complicada, pode-se dizer que o caso de Ibrahimovic é ainda mais grave. Um dos principais atacantes do futebol mundial, o sueco tem 35 anos e terá naturalmente mais dificuldades para se recuperar. É difícil até mesmo dizer se ele conseguirá retornar com o mesmo desempenho.

Curiosamente, a lesão ocorreu no torneio em que Ibrahimovic mais ansiava chegar à final, a Liga Europa, uma vez que a decisão será disputada em Estocolmo, na Suécia. "Para Zlatan (Ibrahimovic) seria fantástico jogar uma final em Estocolmo, em seu país. Seria lindo", chegou a comentar Mourinho antes da classificação à semifinal.

Veja Também

Comentários