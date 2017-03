Ibrahimovic perde pênalti, Manchester só empata e se complica

Ibrahimovic adora ser protagonista por onde passa. Neste sábado, ele mais uma vez o foi, mas do lado negativo. O sueco perdeu um pênalti, deu uma cotovelada em Tyrone Mings - de quem levou um pisão -, não foi expulso, e também não ajudou o Manchester United, que só empatou em 1 a 1 com o Bournemouth em pleno Old Trafford.

O resultado é péssimo para as pretensões do time de José Mourinho, que segue no sexto lugar do Campeonato Inglês, com 49 pontos, mas ainda vai ver o Liverpool (49) e o Arsenal (50) se enfrentarem por esta 27.ª rodada - o quarto lugar vale uma vaga na Liga dos Campeões. O United, porém, tem um jogo a menos, uma vez que disputou - e ganhou - a final da Copa da Liga Inglesa no domingo passado.

Neste sábado, o dia não era do time de Manchester, que ainda conseguiu sair na frente, com o lateral-esquerdo Marcos Rojo desviando chute de Valencia. Ainda no primeiro tempo, o Bournemouth conseguiu o empate, com King, que anotou de pênalti.

Antes do intervalo, Ibrahimovic e Mings se estranharam. O sueco, que já tinha amarelo, deveria ter sido expulso, assim como o rival. Mas quem levou o vermelho foi Andrew Surman, do Bournemouth, que chegou na briga empurrando o atacante e recebeu sua segunda advertência.

Na segunda etapa, Ibra teve a chance de definir a partida em um pênalti. Mas o sueco parou no goleiro polonês Boruc, que terminou como herói do jogo e do Bournemouth, que aparece cinco pontos acima da zona de rebaixamento.

