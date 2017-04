Hulk e Oscar marcam, Shanghai SIPG vence e avança na Liga dos Campeões da Ásia

Com gols dos brasileiros Hulk e Oscar, o Shanghai SIPG venceu o FC Seoul por 4 a 2, nesta quarta-feira, na China, e garantiu classificação por antecipação de uma rodada para a próxima fase da Liga dos Campeões da Ásia. Com o resultado, o time chinês foi aos 12 pontos na vice-liderança do Grupo F da competição, empatado com o Urawa Red Diamonds, que também avançou ao estágio seguinte do torneio ao golear o Western Sydney Wanderers por 6 a 1, no Japão, para se manter na ponta da chave.

Na partida realizada em Xangai, o FC Seoul, da Coreia do Sul, chegou a abrir o placar com um gol do brasileiro Maurinho, mas já no primeiro tempo do duelo o time chinês virou o placar e ainda ampliou para 3 a 1. O empate veio com um golaço de Hulk em forte chute de fora da área, sendo que o atacante ainda deu assistência para outro gol em seguida, de Zhang Wei, antes de Wu Lei marcar mais um, de cabeça.

Na etapa final, Park Chu-Young descontou para os sul-coreanos, mas, pouco depois, o meia Oscar, em chute cruzado após receber passe do lado direito da grande área, selou o 4 a 2 no placar para os donos da casa.

No outro jogo desta quarta-feira pelo Grupo F, o atacante brasileiro Rafael Silva fez, no segundo tempo, dois dos seis gols do Urawa Red Diamonds, que na rodada final desta chave, no dia 10 de maio, apenas tentará assegurar a sua manutenção na ponta em duelo contra o Seoul FC, fora de casa.

Também como visitante, Shanghai SIPG vai encarar no mesmo dia o Western Sydney Wanderers, na Austrália. O time sul-coreano e a equipe australiana, com três pontos cada, já estão eliminados da luta por uma vaga na próxima fase.

MAIS BRASILEIROS MARCAM - Em outra partida desta quarta-feira pela Liga dos Campeões da Ásia, o Kashima Antlers goleou o Ulsan Hyundai por 4 a 0, na Coreia do Sul, e também assegurou classificação à próxima fase da competição. Atual vice-campeão mundial, o time japonês contou com gols dos brasileiros Pedro Júnior e Léo Silva para vencer fácil e chegar aos nove pontos na vice-liderança do Grupo E.

O líder desta chave continua sendo o surpreendente Muang Thong United, da Tailândia, que nesta quarta derrotou o Brisbane Roar, da Austrália, por 3 a 0, em casa. O triunfo fez a equipe tailandesa chegar aos 11 pontos e também assegurar pela primeira vez classificação ao estágio seguinte do torneio continental. Ulsan e Brisbane, com quatro pontos cada, são outros dois times que foram eliminados nesta quarta da briga por uma vaga na próxima fase.

