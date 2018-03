Houston Rockets derrota o Celtics e chega à 15ª vitória consecutiva na NBA

Está difícil parar o Houston Rockets na atual temporada da NBA. Na noite deste sábado, contando com o apoio de sua torcida, a equipe fez um duelo extremamente equilibrado contra o Boston Celtics e ganhou por um apertado placar de 123 a 120.

Essa foi a 15ª vitória consecutiva e a 49ª na temporada da equipe, que possui a melhor campanha da NBA. Já o Celtics, que teve a chance de empatar no último lance do jogo, em arremesso que ficou no aro, tem o segundo melhor desempenho da Conferência Leste, com 44 triunfos.

Em duelo apontado como uma espécie de final antecipada, as duas equipes fizeram valer a expectativa. Alternaram-se no placar e mantiveram-se sempre próximas até os quatro minutos finais, quando o Celtics abriu 113 a 107. Mas o Rockets reagiu e chegou a dois segundos do fim com três pontos de vantagem. Marcus Smart, então, teve a chance de empatar. E o seu arremesso parou no aro.

Destaque para a atuação de Eric Gordon, cestinha do duelo com 29 pontos, 13 deles no último quarto. James Harden também foi decisivo com 26 pontos, 10 assistências, sete rebotes e cinco roubadas de bola. Já o brasileiro Nenê, em 14 minutos, somou oito pontos e cinco rebotes.

No Celtics, por sua vez, os reservas tiveram grande atuação. Foi o caso de Marcus Morris, cestinha da equipe com 21 pontos, e Greg Monroe, com 18. Entre os titulares, Kyrie Irving somou 18 pontos e seis assistências.

Se o Houston Rockets manteve a boa sequência, o Cleveland Cavaliers mais uma vez decepcionou. Perdeu para o Denver Nuggets por 126 a 117 e conheceu a sua 26ª derrota na temporada, ante 36 vitórias. Permaneceu, assim, na terceira posição da Conferência Leste, enquanto o Denver soma 35 triunfos e está em oitavo na Oeste.

E a derrota neste sábado veio mesmo com o excelente desempenho de LeBron James, autor de mais um triplo-duplo, o 68º de sua carreira. Ele terminou o jogo com 25 pontos, 10 rebotes e 15 assistências.

Confira os resultados da rodada da noite deste sábado:

Orlando Magic 107 x 100 Memphis Grizzlies

Cleveland Cavaliers 117 x 126 Denver Nuggets

Detroit Pistons 96 x 105 Miami Heat

Boston Celtics 120 x 123 Houston Rockets

Los Angeles Lakers 116 x 112 San Antonio Spurs

Oklahoma City Thunder 100 x 108 Portland Trail Blazers

Utah Jazz 98 x 91 Sacramento Kings

Confira os jogos da rodada deste domingo:

Atlanta Hawks x Phoenix Suns

Toronto Raptors x Charlotte Hornets

Washington Wizards x Indiana Pacers

Dallas Mavericks x New Orleans Pelicans

Milwaukee Bucks x Philadelphia 76ers

Los Angeles Clippers x Brooklyn Nets

Sacramento Kings x New York Knicks