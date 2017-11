Houston Astros bate Los Angeles Dodgers e fatura sua 1ª World Series no beisebol

Após a frustração com a NBA na então promissora temporada 2016/2017 da liga norte-americana de basquete com o time do Rockets, a cidade de Houston pôde voltar a comemorar um título de expressão no esporte. E com direito a quebra de jejum: o Houston Astros conquistou a World Series da Major League Baseball (MLB), a liga de beisebol dos EUA, na madrugada desta quinta-feira, em fato inédito na sua história.

A vitória sobre o Los Angeles Dodgers por 5 a 1 no jogo 7 da decisão da World Series marca o primeiro título da equipe no esporte. Fundado em 1962 como Houston Colt .45s, o time nunca havia conseguido conquistar a taça que havia decidido uma vez em 55 anos, em 2005, quando perdeu para o Chicago White Sox em quatro partidas.

Desta vez o título também esteve a perigo. O time texano vencia a série playoff por 3 a 2 até a sexta partida, que perdeu na última terça-feira em Los Angeles. A decisão, disputada mais uma vez na Califórnia - a exemplo do jogo 6 -, viu uma superioridade dos visitantes desde os minutos iniciais.

George Springer foi o nome da partida, abrindo o placar no primeiro inning com uma rebatida dupla e fechando a pontuação dos Astros com um Home Run - o Dodgers diminuíram o marcador apenas na sexta entrada, mas nada puderam fazer para alterar o resultado do jogo.

As duas corridas de Springer no jogo 7 lhe renderam o título de Jogador Mais Valioso (MVP) das finais da MLB. Ele rebateu por sete vezes nas outras seis partidas, tendo ficado sem correr apenas no segundo e terceiro confrontos. Sua performance fez o Astros dar uma conquista esportiva à cidade de Houston, que não comemorava títulos de torneios importantes desde quando o Rockets ficou com a troféu da NBA em 1995.