Hospitalizado, Abel Braga tranquiliza torcedores do Flamengo: 'Estou bem'

Depois de passar mal ao final do clássico no qual o Flamengo derrotou o Fluminense por 2 a 1, na noite de quarta-feira, no estádio do Maracanã, e avançou à final da Taça Rio - o segundo turno do Campeonato Carioca -, o técnico Abel Braga foi hospitalizado e ficou em observação durante a madrugada. Na manhã desta quinta, em suas redes sociais, o comandante rubro-negro tranquilizou a todos sobre seu estado de saúde.

"Depois de uma partida intensa e com muita emoção, estou bem. Agradeço a preocupação, o carinho e as ligações de todos. A Nação está feliz. Tenho um grupo de jogadores extraordinário e uma torcida de muita força! Vamos @flamengo!!!", escreveu Abel Braga em seu Instagram.

O treinador do Flamengo seguirá em observação no Hospital Pró-Cardíaco, no bairro de Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. É esperado que ele faça mais exames de rotina ainda nesta quinta-feira e não há previsão para sua alta.

Abel Braga deixou o Maracanã em uma cadeira de rodas, empurrado por seguranças do clube, e entrou caminhando na ambulância que estava à sua espera. Nesse trajeto, fez um sinal de positivo com as mãos e alguns torcedores desejaram "força" para o treinador.

"Ele sentiu um incômodo na região torácica no segundo tempo da partida, não se sentiu bem e pediu um auxílio nosso. Levamos ele para o vestiário, medimos a pressão arterial, a frequência cardíaca, monitoramos ele e achamos por bem, por protocolo nosso, levá-lo ao hospital para fazer exames mais específicos. Foi uma arritmia", explicou Gustavo Caldeira, médico do Flamengo, ainda no Maracanã.

Classificado, o Flamengo jogará a final da Taça Rio neste domingo. O adversário será definido na noite desta quinta-feira com o duelo entre Bangu e Vasco, às 21h30, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.